È morto a 56 anni l’attore statunitense Sam Lloyd, noto principalmente per aver interpretato l’avvocato Ted Buckland nella popolare serie tv “Scrubs”. Lloyd è morto ieri, primo maggio 2020, ucciso da una lunga malattia. Circa un anno fa gli era stato diagnosticato un tumore ai polmoni, che poi si è esteso ad altri organi, tra cui il cervello.

Nipote di un altro famoso attore, Christopher Lyoid (il Doc di “Ritorno al futuro”), Sam Lloyd aveva recitato anche in diverse altre serie tv e in alcuni film per il cinema, come “Sol Levante”, “Flubber” e “Come ti ammazzo l’ex”.

Zach Braff, che in “Scrubs” interpretava il protagonista Jd, ha omaggiato il collega con un post sui social. “Riposa in pace con uno degli attori più divertenti con cui abbia mai avuto la gioia di lavorare. Non avrebbe potuto essere un uomo più gentile”, ha scritto.

