“Will Smith è malato di mente”: la pesantissima accusa nei confronti dell’attore dopo lo schiaffo agli Oscar

Schiaffo agli Oscar, l’accusa di Howard Stern: “Will Smith è malato di mente”

“È malato di mente”: è l’accusa pesantissima lanciata dal conduttore radiofonico Howard Stern nei confronti di Will Smith dopo lo schiaffo di quest’ultimo a Chris Rock nel corso della cerimonia degli Oscar.

“Quando non riesci a controllare il tuo impulso è un segno di grande malattia mentale. Non era certo uno scherzo offensivo. Non era nemmeno una bella battuta” ha dichiarato Stern, conduttore molto popolare negli Usa, nel corso del suo programma radiofonico SiriusXM Show.

Secondo Stern i fan dell’attore hanno visto “un ragazzo che ha problemi reali. Non ci ha pensato due volte a quello che stava per fare. È pazzesco, quando non riesci a contenerti in quel modo”.

Il conduttore ha poi difeso Chris Rock, definendolo “un’anima gentile” e un “non un combattente”, il quale stava cercando solo di fare il suo lavoro e accusando Will Smith di essere “chiaramente pazzo”.

“Il povero Chris Rock è un comico e sta solo cercando di superare la giornata per far ridere la gente del cazzo in quell’orribile cerimonia. È stato in grado di commentare al di fuori di ciò che gli era appena successo e poi si è agitato. Si è fottuto”.

“Non colpisci le persone per il discorso, di certo non agli Academy Awards, e Will Smith deve contenersi” aggiunge Stern, che poi se la prende con i colleghi dell’attore: “Hollywood si indigna per ogni piccola cosa. Ma nessuna persona si è alzata e ha detto: ‘Aspetta, abbiamo una situazione fuori controllo qui'”.

“Come è possibile che a questo ragazzo sia stato permesso di restare seduto lì per il resto della cerimonia, a continuare a ridere e divertirsi con sua moglie. Quello che ha fatto è stato aggredire Chris Rock”.

“Se a fare quella battuta fosse stato Jason Momoa, Smith, come un cane, si sarebbe rimasto seduto lì al suo posto. E avrebbe detto: ‘Grazie per aver riconosciuto mia moglie, signor Momoa’” ha poi scherzato il conduttore.