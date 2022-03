“Pronti a scegliere il chaos”: il misterioso post di Will Smith prima dello schiaffo a Chris Rock

Da qualche ora non si fa altro che parlare dello schiaffo che Will Smith ha dato al comico Chris Rock sul palco del Los Angeles Theatre durante la cerimonia degli Oscar: un gesto che ha sconvolto il pubblico della cerimonia e non solo, come dimostrano i meme che ritraggono la scena tra i due che si moltiplicano e sono virali in tutto il mondo.

Il pubblico si divide tra chi condanna senza se e senza ma la violenza in diretta tv e chi invece crede che il comico, con la battuta rivolta alla moglie di Smith, Jade Pickett, che soffre di alopecia, di fatto “si sia andato a cercare” la reazione dell’attore premio Oscar. Che il suo non sia stato altro che “un gesto d’amore” in difesa della moglie. Ma tra analisi e commenti si fa strada l’ipotesi che in realtà la scenetta fosse stata preparata, architettata dallo stesso staff dell’Academy per aumentare l’audience in bilico.

Difficile da credere, considerate anche le lacrime di Will Smith durante il suo discorso di accettazione dell’Oscar come miglior attore e che la star, con il suo schiaffo in diretta, abbia di fatto corso il rischio di perdere la statuetta. Eppure sulla pagina Instagram di Will Smith esiste un post sospetto, quello condiviso poco prima della cerimonia.

L’ex “Principe di Bel Air” ha condiviso un reel che lo ritrae in pose buffe insieme alla moglie accompagnato dal commento “Io e Jade Pinkett Smith vestiti di tutto punto per scegliere il caos”. E caos è proprio quello che il suo gesto ha scatenato.