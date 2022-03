“Ha rovinato la serata più importante della sua vita”: Gabriele Muccino sullo schiaffo di Will Smith agli Oscar

Gabriele Muccino commenta lo schiaffo di Will Smith agli Oscar

“Sono addolorato, ha rovinato la serata più importante della sua vita”: lo scrive sui social Gabriele Muccino commentando lo schiaffo di Will Smith a Chris Rock nel corso degli Oscar.

Il regista italiano, che ha lavorato con l’attore in due pellicole, La ricerca della felicità e Sette anime, ha commentato l’accaduto sul suo profilo Twitter.

“Mi dispiace enormemente per come Will sia riuscito a rovinare la serata più importante della sua vita – ha scritto Gabriele Muccino – Nessuno sa i pregressi di quel nervo tanto scoperto da fargli perdere così controllo. Lui sa sempre come uscire da ogni situazione. Il fatto che ieri sia inciampato mi addolora”.