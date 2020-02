Oscar 2020 miglior attore protagonista: vince Joaquin Phoenix per il film Joker

Joaquin Phoenix vince l’Oscar 2020 come miglior attorre protagonista per il film Joker, come annunciato da tutti i pronostici della vigilia. L’attore viene premiato in una categoria che vedeva altri grandissimi nomi del cinema mondiale come Antonio Banderas e Leonardo Di Caprio.

L’interpretazione di Joaquin Phoenix ha entusiasmato il pubblico di tutto il mondo. Per questo motivo i bookmakers, alla vigilia, erano convinti che sarebbe stato lui ad aggiudicarsi la statuetta, come poi è avvenuto.

Oscar 2020 miglior attore protagonista, tutte le nomination

Cinque grandi attori hanno concorso per aggiudicarsi la preziosa e ambita statuetta d’oro. Questi i candidati per la categoria Miglior Attrice:

Oscar | Miglior attore Antonio Banderas, Dolor y gloria Leonardo DiCaprio, C’era una volta… a Hollywood Adam Driver, Storia di un matrimonio Joaquin Phoenix, Joker Jonathan Price, I due papi



Oscar 2020 miglior attore protagonista, chi è Joaquin Phoenix: carriera

Joaquin Phoenix è diventato famoso per l’interpretazione di personaggi quali Jimmy Emmett nel film “Da morire”, diretto da Gus Van Sant, o come Commodo, crudele imperatore del film “Il gladiatore”.

Ha offerto altre significative interpretazioni in The Master, interpretando il reduce di guerra Freddie Quell per cui ha vinto la Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile alla 69ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, in Two Lovers, in The Yards e in Quando l’amore brucia l’anima – Walk the Line, film drammatico incentrato sulla vita del cantautore Johnny Cash, dove ha mostrato anche doti canore, vincendo il Golden Globe come miglior attore e un Grammy Award.

Ha ricevuto 4 candidature ai Premi Oscar: come miglior attore non protagonista per Il gladiatore e come miglior attore protagonista per Quando l’amore brucia l’anima – Walk the Line, The Master e Joker.

Joker: trama, cast e trailer del film di Todd Phillips

Joker è una storia originale, incentrata sulla figura dell’iconico villain. Si tratta quindi di una sorta di spin-off di Batman, dato che ha come protagonista il villain di Batman prima che diventasse tale. L’analisi e la storia del personaggio è dal DC Extended Universe e racconta avvenimenti che non intaccano la linea temporale delle vicende di Batman.

Il protagonista è Arthur Fleck, prima di diventare Joker, interpretato con entrambe le facce da Joaquin Phoenix. Si tratta di un uomo molto turbato, che lotta per trovare la sua strada in una società fratturata come Gotham.

Arthur Fleck durante il giorno lavora come pagliaccio, mentre di sera è un cabarettista di scarso successo. Interessante l’introspezione del personaggio fatta da parte del regista Todd Phillips, alienato ed emarginato dalla società, tra l’apatia e la cattiveria di chi lo circonda, prenderà una decisione sbagliata che provocherà una serie di reazioni a catena.

Joker infatti diventerà una delle peggiori menti criminali che la storia di Gotham abbia mai visto. Una storia forte che è anche di insegnamento per tutti coloro che guardano il film.

Qui tutti i vincitori di questa edizione degli Oscar 2020

Cosa c’è da sapere sugli Oscar 2020

Le candidature agli Oscar sono state annunciate il 13 gennaio 2020, grazie agli attori John Cho e Issa Rae e il film con il maggior numero di candidature è stato Joker (11 nomination). Tra i film che spiccano, sicuramente, vediamo C’era una volta… a Hollywood, di Quentin Tarantino, la nona pellicola del controverso regista che ha portato al cinema la coppia DiCaprio-Pitt, entrambi candidati poi rispettivamente come miglior attore protagonista e non protagonista.

Un altro film che ha collezionato diverse nomination è Parasite, del regista Bong Joon-ho che ha iniziato il suo percorso cinematografico portando a casa la Palma d’Oro a Cannes, dopodiché è stato un continuo collezionare riconoscimenti.

