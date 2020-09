Mostra del cinema di Venezia 2020, gli ospiti della 77esima edizione

La Mostra del cinema di Venezia inizia il 2 settembre 2020 e si conclude il 12 settembre, dieci giorni ricchi di appuntamenti che non guardano in faccia al Covid e pulluleranno di ospiti (sia fisici che in videoconferenza). Dopo Alessandra Mastronardi, sarà Anna Foglietta la madrina dell‘edizione 77 a condurre la serata di apertura e di chiusura del festival. Il Leone alla carriera sarà consegnato a Tilda Switon e Ann Hui, due donne. Mentre per il film d’apertura vedremo Molecole di Andre Segre, per il film di chiusura ci sarà Lasciami andare di Stefano Mordini. La giuria, come sappiamo, è presieduta da Cate Blanchett. Ma quali sono gli ospiti di Venezia 77?

La giuria dell’edizione 77 di Venezia

Mostra del cinema di Venezia, tutti gli ospiti

Gli ospiti della Mostra del cinema di Venezia saranno tanti, ma non tutti sono stati già annunciati. Il Festival si riserva il diritto di annunciarli giorno per giorno, ma alcuni nomi sono già stati resi noti: è il caso di Jim Broadbent, Monica Bellucci e Stacy Martin. Invece Helen Mirren, Regina King e Shia LaBeouf saranno presenti in videoconferenza. Come abbiamo già detto, la madrina di quest’edizione invece sarà Anna Foglietta.

Tutti i film di Venezia 77: concorso, fuori concorso, orizzonti

Potrebbero interessarti Mostra del Cinema di Venezia, i film dell’edizione 77: concorso, fuori concorso, orizzonti Mostra del Cinema di Venezia 2020: chi è Anna Foglietta, la madrina dell’edizione 77 Tutto sulla Mostra del Cinema di Venezia 2020: programma, film in gara, ospiti, giuria, madrina e biglietti