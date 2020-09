Mostra del Cinema di Venezia, i film dell’edizione 77: concorso, fuori concorso, orizzonti

La Mostra del Cinema di Venezia prende il via il 2 settembre per poi concludersi dieci giorni dopo, il 12 settembre. Sarà un’edizione particolare, questa 2020, tutta basata sul rispetto nelle norme anti-contagio causa Covid e con meno film in gara (anche se poi sono comunque 18 titoli, quindi mica male). Sicuramente ci saranno meno spettatori, eventi blindati e sicurezza rafforzata. Il festival è organizzato come ogni anno dalla Biennale di Venezia con la direzione artistica di Alberto Barbera. Vediamo quali sono i film in gara.

Mostra del cinema di Venezia 2020, i film

Ecco l’elenco dei film che vedremo quest’anno a Venezia tra concorso, fuori concorso e orizzonti.

Venezia 77 | Film in concorso:

In Between Dying, Hilal Baydarov

Le sorelle Macaluso, Emma Dante

The World to Come, Mona Fastvold

Nuevo Orden, Michel Franco

Amants, Nicole Garcia

Laila in Haifa, Amos Gitai

Dorogie Tovarischi (Dear Comrades), Andrei Konchalovsky

Spy No Tsuma (Wife of a Spy), Kyoshi Kurosawa

Khorshid (Sun Children), Majid Majidi

Pieces of a Woman, Kurnél Mundruczó

Miss Marx, Susanna Nicchiarelli

Padrenostro, Claudio Noce

Notturno, Gianfranco Rosi

Never Gonna Snow Again, Małgorzata Szumowska, Michał Englert

The Disciple, Chaitanya Tamhane

Und Morgen Die Ganze Welt (And Tomorrow the Entire World), Julia Von Heinz

Quo Vadis, Aida?, Jasmila Zbanic

Nomadland, Chloé Zhao

Fuori concorso:

Sportin’ Life, Abel Ferrara

Crazy, Not Insane, Alex Gibney

Greta, Nathan Grossman

Salvatore – Shoemaker of Dreams, Luca Guadagnino

Final Account, Luke Holland

La verità su La dolce vita, Giuseppe Pedersoli

Molecole, Daniele Segre (film di pre-apertura)

Narciso Em Ferias, Renato Terra, Ricardo Calil

Paolo Conte, Via con me, Giorgio Verdelli

Hopper/Welles, Orson Welles

City Hall, Frederick Wiseman

Lacci, Daniele Luchetti (film d’apertura)

Lasciami andare, Stefano Mordini (film di chiusura)

Mandibules, Quentin Dupieux

Di Yi Lu Xiang (Love After Love), Ann Hui

Assandia, Salvatore Mereu

The Duke, Roger Mitchell

Night in Paradise, Park Soon-Jung

Mosquito State, Filip Jan Rymsza

Venezia 77 | Fuori concorso – Proiezioni speciali:

30 Monedas – Episodio 1, Alex De La Iglesia

Princesse Europe, Camille Lotteau

Omelia contadina, Alice Rohrwacher

Orizzonti:

Apples, Christos Nikou (film d’apertura)

La Troisieme Guerre, Giovanni Aloi

Milestone, Ivan Ayr

The Wasteland, Ahmad Bahrami

The Man Who Sold His Skin, Kaouther Ben Hania

I predatori, Pietro Castellitto

Mainstream, Gia Coppola

Genus Pan, Lav Diaz

Zanka Contact, Ismael El Iraki

Guerra e pace, Martina Parenti, Massimo D’Anolfi

La Nuit Des Rois, Philippe Lacôte

The Furnace, Roderick Mackay

Careless Crime, Shahram Mokri

Gaza Mon Amour, Tarzan Nasser, Arab Nasser

Selva tragica, Yulene Olaizola

Nowhere Special, Uberto Pasolini

Listen, Ana Rocha De Sousa

Biennale College

El Arte De Volver di Pedro Collantes

Fucking With Nobody di Hannaleena Hauru

Venezia 77 | Venice VR Expanded

Here di Lysander Ashton

Terrain di Lily Baldwin, Saschka Unseld, Kumar Atre

Finding Pandora X di Kiira Benzing

Smagen Af Sult (A Taste Of Hunger) di Christoffer Boe, David Adler

Havfolket Kalder Mørknet Vand (Hush) di Vibeke Bryld

Goodbye Mr. Octopus di Amaury Campion

Om Devi: Sheroes Revolution di Claudio Casale

Baba Yaga di Dieric Darnell, Mathias Chelebourg

Sha Si Da Ming Xing (Killing A Superstar) di Fan Fan

Gnomes And Goblins di Jon Favreau, Jake Rowell

Agence di Pietro Gagliano

Au Pays Du Cancre Mou di Francis Gelinas

Dreamin’ Zone Di Fabienne Giezendanner

Penggantian (Sostituzioni) di Jonathan Hagard

Paper Birds di German Heller, Federico Carlini

Great Hoax: The Moon Landing di John Hsu, Marco Lococo

Beat di Keisuke Itoh

La Comédie Virtuelle di Gilles Jobin

The Hangman At Home. An Immersive Single User Experience di Michelle Kranot, Uri Kranot

The Metamovie Presents: Alien Rescue di Jason Moore

Feet High di Maria Belen Poncio, Rosario Perazolo Masjoan,

Damian Turkieh

Ajax All Powerful di Ethan Shaftel

Minimum Mass di Raqi Syed, Areito Echevarria

African Space Makers di The Nrb Bus Collective

We Live Here di Rose Troche

Siltojen Alta Tulevaisuuden Ihmiselle (Man Under Bridge) di

Hanna Västinsalo

Recoding Entropia di François Vautier

Kinshasa Now di Marc-henri Wajnberg

Wo Sheng Ming Zhong De 60 Miao (One More Minute) di Wan Daming

Mirror: The Signal di Pierre Zandrowicz

Settimana della critica

In concorso

50 o dos ballenas se encuentran en la playa / 50 or Two Whales Meet at the Beach di Jorge Cuchi (Messico)

Hayaletler / Ghosts di Azra Deniz Okyay (Turchia, Francia, Qatar)

Non odiare / Thou shalt not hate di Mauro Mancini (Italia, Polonia)

Pohani Dorogy / Bad Roads di Natalya Vorozhbit (Ucraina)

Shorta di Anders Ølholm e Frederik Louis Hviid (Danimarca)

Topside di Celine Held e Logan George (USA)

Tvano nebus / The Flood Won’t Come di Marat Sargsyan (Lituania)

Venezia 77 | Giornate degli autori

In concorso

Cigare Au Miel (Honey Cigar) di Kamir Aïnouz

Spaccapietre (The Stonebreaker) di Gianluca E Massimiliano De Serio

Ma Ma He Qi Tian De Shi Jian (Mama) Di Li Dongmei

Residue Di Merawi Gerima

Felkészülés Meghatározatlan Ideig Tartó Együttlétre

(Preparations To Be Together For An Unknown Period Of Time)Di Lili Horvát

Oaza (Oasis) Di Ivan Ikić

200 Meters Di Ameen Nayfeh

Tengo Miedo Torero Di Rodrigo Sepúlveda

Konferentsiya (Conference) Di Ivan I. Tverdovskiy

– Kitoboy (The Whaler Boy) Di Philipp Yuryev

