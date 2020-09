Mostra del Cinema di Venezia 2020, chi è la madrina dell’edizione 77

La mostra del Cinema di Venezia ha avuto diverse madrine nel corso del tempo: nel 2006 è stata Isabella Ferrari, nel 2007 è stata Ambra Angiolini, l’anno seguente Ksenia Rappoport. Nel 2010 è la volta di Isabella Ragonese, poi abbiamo visto Vittoria Puccini, Kasia Smutniak, Eva Riccobono, Luisa Raniero, Elisa Sednaoui e nel 2019 è toccato ad Alessandra Mastronardi. Chi sarà la madrina del 2020?

Tutto sulla Mostra del Cinema di Venezia 2020: film, ospiti, giuria, madrina

Venezia 77, la madrina è Anna Foglietta

La madrina di quest’edizione sarà Anna Foglietta: suo il compito di condurre la serata d’apertura del Festival 77, che sarà il 2 settembre; nel corso della serata si renderà omaggio a Ennio Morricone, il maestro della musica cinematografica premiato e amato in tutto il mondo venuto a mancare proprio quest’anno. Foglietta dovrà poi condurre anche la serata di chiusura del Festival, il 12 settembre, assegnando i premi. Ricordate il film d’esodio di Anna Foglietta? Era il 2006 e Angelo Orlando portava al cinema “Sfiorarsi”.

Il programma di Venezia 2020: film in concorso, fuori concorso, orizzonti

Da quel momento, la sua carriera è decollata e l’abbiamo vista recitare in tanti film come Solo tuo padre, L’amore è imperfetto, Tutta colpa di Freud, Mai Stati Uniti, Colpi di fulmine, Nessuno mi può giudicare e i più recenti Perfetti sconosciuti, Un giorno all’improvviso, Genitori quasi perfetti e Si vive una volta sola. Anna Foglietta ha ricevuto diverse nomination ai David di Donatello (l’ultima nel 2019 per Un giorno all’improvviso) e ha vinto due Nastri d’Argento per Perfetti sconosciuti e Un giorno all’improvviso.

La giuria dell’edizione 77 di Venezia

Della vita privata di Anna Foglietta sappiamo che è stata legata in passato ad Enrico Silvestrin, mentre attualmente ha una relazione con Paolo Sopranzetti (con il quale è sposata dal 2010). La Foglietta ha tre figli: Lorenzo, Nora e Giulio.

Tutti i film di Venezia 77: concorso, fuori concorso, orizzonti

Potrebbero interessarti Mostra del Cinema di Venezia, i film dell’edizione 77: concorso, fuori concorso, orizzonti Mostra del cinema di Venezia 2020, gli ospiti della 77esima edizione Tutto sulla Mostra del Cinema di Venezia 2020: programma, film in gara, ospiti, giuria, madrina e biglietti