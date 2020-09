Mostra del Cinema di Venezia 2020, chi presiede la giuria 77 e chi ne fa parte

Anche quest’anno parte la Mostra del Cinema di Venezia, una delle manifestazioni cinematografiche più importante e attese in Italia che non si ferma neppure durante l’anno del Covid. Il Festival terrà comunque fede alle linee guida anti-Covid per prevenire qualsiasi forma di contagio. Ciò nonostante, l’evento quest’anno sarà in forma ridotta: ad esempio, il pubblico non potrà partecipare al red carpet. Come ogni festival che si rispetti, anche per l’edizione 77 ci sarà una giuria e quest’anno il presidente è donna. Vediamo qualche informazione in più sulla giuria 77.

Venezia 77, la giuria: chi è il presidente

Cate Blanchett è stata scelta come presidentessa della 77esima giuria del Festival di Venezia: è la terza donna scelta in quattro anni per ricoprire l’ambito ruolo, seguendo Lucrecia Martel e Annette Bening. Blanchett del resto ha già ricoperto questo ruolo seppur in un diverso festival (quello di Cannes nel 2018), guidando una vera e propria protesta del movimento #MeToo sul red carpet. E, riguardo Venezia, quest’anno la Blanchett è fiera che 13 film della selezione ufficiale vedano nomi che non hanno mai gareggiato per un Leone d’Oro prima d’ora. “Il pubblico vuole solo vedere film che li ispiri e li infiammi e riflettano le vite di ognuno in modi illuminanti. Ed è meraviglioso che quando scorrono titoli di coda [a Venezia] si possa dire, ‘Oh mio Dio, oltre il 40% delle registe sono donne”, ha spiegato a Variety.

Al suo fianco, votano la regista e sceneggiatrice austriaca Veronika Franz, la regista e sceneggiatrice britannica Joanna Hogg, lo scrittore italiano Nicola Lagioia, il regista tedesco Christian Petzold, l’attore americano Matt Dillon (entrato all’ultimo per sostituire il regista romeno Cristi Puiu, impossibilitato a partecipare) e l’attrice francese Ludivine Sagnier.

