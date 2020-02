Coronavirus, le uscite dei film al cinema rimandate: ecco l’elenco

L’emergenza sanitaria che ha colpito il nostro paese ha messo in ginocchio anche il mondo dello spettacolo, motivo per cui anche le uscite dei film al cinema hanno subito una variazione.

A seguito del calo al box office, registrato nel fine settimana, molte case di distribuzione hanno scelto di rinviare a data da destinarsi l’uscita al cinema dei loro film, alcuni tra questi molto attesi (come Carlo Verdone).

Coronavirus, l’elenco dei film in uscita al cinema posticipati

L’emergenza del Coronavirus ha danneggiato anche l’industria cinematografica ma, correndo ai ripari, i film in uscita sono stati posticipati fino a data da destinarsi.

Ecco qual è l’elenco dei film:

Si vive una volta sola

Lupin III – The First

The Grudge

Un amico straordinario

Volevo nascondermi

Charlie’s Angels

Non si scherza col fuoco

Dopo il matrimonio

Amiche in affari

Cambio tutto

ARCTIC – Un’avventura glaciale

Onward (Pixar)

Anche Disney Pixar ha deciso di rinviare Onward, il nuovo film d’animazione previsto per li 6 marzo slitterà di un mese e arriverà in sala il 16 aprile 2020.

Tutti gli eventi cancellati a causa del Coronavirus: film in uscita, teatro, concerti

Intanto, nelle sale italiane è stato rivelato un crollo al box office soprattutto durante il fine settimana. Rispetto alla settimana scorsa, il calo è di oltre il 44% per una perdita totale di 4,4 milioni di euro.

A causarlo in gran parte sono state le sale chiuse in Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna, seguendo le direttive regionali per l’emergenza sanitaria, 850 sale chiuse per un totale di 1830. Come riporta IlSole24ore domenica ha registrato un bilancio critico, con -673mila euro rispetto a sabato, quasi 2 milioni persi sulla domenica precedenti.

