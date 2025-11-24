Bianca Balti: “Con la malattia ho toccato il fondo mentale, accettare il presente può essere la chiave della felicità”

Bianca Balti torna a parlare della lotta contro il cancro e della depressione che l’ha colpita dopo le cure. Ospite di Vanity Fair Stories, la top model ha raccontato: “Questa estate ho toccato il fondo mentale, sono entrata in una grande depressione, proprio quando pensavo di essere uscita dalla parte più difficile del percorso oncologico. Paragonavo il mio oggi a quello che era prima della malattia. Invece era tutto diverso. L’urgenza mi aveva tirato fuori una grandissima forza. Ero pronta a fare tutto. Mi erano usciti coraggio e potenza. Ma dopo c’è stata una vera e propria depressione”.

A salvarla sono state le parole della sua psicanalista, come rivelato dalla stessa modella: “Chi mi ha salvato la vita è stata la figura della psico oncologa, che mi ha insegnato che la chiave della felicità è la gratitudine, accettare il presente”. Vivere una nuova normalità, senza cancellare ciò che è stato, è stata la chiave per tornare a sorridere: “Vivere una vita piena, basata sul ‘se ti fa stare bene fallo’, mi ha aiutato moltissimo. Per questo dico che accettare il presente può essere la chiave della felicità”. Proprio per aiutare le persone che hanno vissuto o vivono in prima persona la malattia, Bianca Balti e la sua psico-oncologa Gabriella Pravettoni stanno realizzando un progetto di salute mentale.