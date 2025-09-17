Bianca Balti e la depressione dopo il cancro: “Il cervello si è spento, non riuscivo più ad alzarmi”

Bianca Balti spiega il motivo per il quale si è allontanata dai social dallo scorso giugno e rivela di aver sofferto di depressione. La modella, reduce da una dura battaglia contro il cancro, ha scritto nella sua newsletter: “Perché sono sparita da Instagram (perché ero depressa). Onestà brutale: cosa è successo quest’estate, perché sono scomparsa e come sto provando a tornare — lentamente, e alle mie condizioni”. Dopo aver ringraziato tutti coloro che condividono con lei le proprie esperienze, Bianca Balti ha scritto: “Non condivido pezzi di vita personale da tanto. Il mio ultimo post nel feed risale al 10 giugno. Ho dovuto aprire il profilo per controllare perché non lo ricordavo; questo mi ha sorpresa. Prima ancora: 5 giugno, poi 30, 28, 19, 11, 1 maggio… quello era il mio ritmo. Le stories? Ogni giorno. Più volte. Quindi il silenzio è sembrato assordante anche a me”.

La modella, quindi, spiega di aver deciso dopo “un inverno difficile che avevo vissuto: cancro, chemioterapia, paure insonni” di avere deciso di venire in Italia per avere “sole, famiglia, gioia semplice”. Ma “le cose si sono sfilacciate silenziosamente. Ricordo di essere stata in Sardegna e di non sapere come alzarmi dal letto”. E ancora: “Ci sono motivi esterni evidenti per la tristezza: la mia primogenita che lascia casa, i miei genitori con altri programmi, le amiche in viaggio, un fidanzato sommerso dal lavoro, un ritorno anticipato negli Stati Uniti per le pratiche della green card. Ma sotto c’era una corrente più profonda”.

“Il ritorno al lavoro, una nuova medicina che per sei settimane mi ha fatta stare peggio della chemioterapia, un viaggio in Giappone quando ero ancora debole, compleanni passati da sola, lunghi periodi senza vedere il mio compagno. Quando finalmente a giugno tutto si è rallentato, il mio cervello ha fatto quello che fanno i cervelli dopo il sovraccarico: si è spento. Il corpo lo ha seguito. Ho pianto, non riuscivo ad alzarmi dal letto, mi sembrava che il terreno mi fosse crollato sotto i piedi” racconta ancora Bianca Balti.

E ancora: “La depressione è un luogo strano e crudele. È solitaria. Ti sembra terminale nei modi piccoli e privati in cui la mente ti convince che non c’è via d’uscita. Ogni volta che mi sono sentita giù, è sembrato peggio della volta precedente — il dolore non si accumula in modo lineare; si moltiplica. E dopo mesi passati a essere ‘forte’ durante il cancro, questa vulnerabilità mi è sembrata quasi un tradimento. Perché io — che ho lottato così tanto — dovevo crollare adesso? Perché non mi era concesso stare male?”.

La modella spiega: “Sono grata. Ma la gratitudine non cancella la depressione. La complica. A volte la rende vergognosa. Ecco perché lo dico chiaramente: la depressione dopo aver sopravvissuto al cancro è reale, è legittima, e non è un fallimento morale”. Bianca Balti conclude: “Se queste parole vi hanno toccato in qualche modo — rispondete. Raccontatemi se avete vissuto qualcosa di simile, cosa ha aiutato e cosa no. Se siete nel mezzo e volete restare anonimi, capisco — ma se potete, parlate con qualcuno. Se siete in pericolo immediato, chiamate i servizi di emergenza o una linea di crisi”.