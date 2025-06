Tra gli ospiti dell’ultima puntata di Belve, il programma di Francesca Fagnani in onda su Rai 2 nella serata di martedì 3 giugno, c’è anche la top model Bianca Balti che racconta la sua carriera ma anche la sua battaglia con il cancro con la consueta ironia. Tra i momenti cult dell’intervista, quando la conduttrice ha ricordato una frase detta dalla modella: “Pregavo Dio che mi alleviasse da questa forte attrazione verso il pene”. Alla domanda di Francesca Fagnani se Dio l’avesse ascoltata, Bianca Balti ha risposto: “Dio ha fatto di più: mi ha dato il pene migliore del mondo. Scriverò un libro dal titolo Come il pene mi ha guarita dal cancro. Si annuncia come un grande testo scientifico”.

La top model, poi, racconta come ha vissuto il suo lavoro durante la malattia: “Ho manifestato subito la volontà di continuare la mia vita professionale”. Tuttavia i brand del mondo della moda non hanno reagito come lei sperava: “I brand si sono un po’ tolti. Magari, sapendo che ero malata, evitavano di contattarmi. Ma io volevo far vedere che c’ero. Volevo suscitare una reazione che non c’è stata. Però, dopo Sanremo, qualcosa è cambiato”. Alla domanda su dove ha trovato la sua forza per affrontare la malattia, Bianca Balti risponde: “Più mi succedono cose difficili, più capisco la mia forza interiore. Questo è stato l’anno più bello della mia vita, e lo credo davvero”.