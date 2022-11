Ballando con le stelle, Iva Zanicchi racconta barzellette “osè”. Lucarelli l’attacca: “Sei squallida”

Iva Zanicchi continua a imprimere la sua cifra alle puntate di Ballando con le stelle, ieri sera l’ottava. Sei coppie in gara, nessun eliminato, orari impervi per quell’inizio posticipato causa Mondiali di calcio.

“Da ragazzina prendevo lezioni di canto con un’insegnante che si chiamava Monalda – racconta Iva alla fine della prima esibizione – un giorno mi spiegò che cantare senza strumenti si dice ‘cantare a cappella’, e mi fece cantare a cappella. Tornai a casa e con enfasi dicci a mia madre ‘Mamma, oggi ho cantato a cappella!’: mia madre mi diede un ceffone: ‘Ma quale cappella’ mi disse, ‘ tu devi cantare solo con l’organo del prete!”. Risate in sala, compiaciuto Guillermo Mariotto, l’unico tra i giurati a scorgere del sublime nelle barzellette della cantante, vistoso imbarazzo tra gli altri, Fabio Canino tenta il rilancio chiedendo a Milly “scusa, non ho ben capito come cantava Iva senza strumenti…” e Carlucci che intima ridendo “lascia stare!”.

Ma l’atmosfera si scalda. Tutto nasce dal giudizio della Lucarelli verso la concorrente: “Tu qua sei stata sempre la stessa, la caciara ci ha divertito, però a un certo punto tutto è diventato un po’ squallido in alcuni momenti”, ha detto riferendosi alle ormai note barzellette raccontate dalla cantante in gara in ogni puntata. Ma mentre Zanicchi ha tentato di spiegare di voler così regalare un po’ di spensieratezza al pubblico ma anche a se stessa in un giorno triste che le ricorda la morte del fratello, Mariotto è stato durissimo verso la collega.

A quel punto interviene Mariotto: “Sei come una scimmia arrabbiata che getta escrementi contro tutti i concorrenti”, dice alla giornalista un infuriato Mariotto secondo il quale l’eliminazione del compagno Lorenzo Biagiarelli sarebbe all’origine del rancore della giornalista. “Iva è una donna di una certa età, con il marito malato – insiste Mariotto – che tuttavia ha voglia di divertirsi e far divertire”.

Lucarelli ritrova però il favore della rete: vittima, la scorsa settimana, di critiche accese a causa della sua presenza in studio nonostante la scomparsa della madre, stavolta viene premiata dai social per la sua coerenza: il sentiment prevalente, in sintesi, è: siamo a una gara di ballo e lei è l’unica a giudicare le esibizioni e non il contorno.