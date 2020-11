“Non ce n’è Coviddi” diventa una canzone, bufera su Angela da Mondello: “Scherzi sui morti” | VIDEO

Angela da Mondello diventa cantante e gira il video della canzone “Non ce n’è Covid”

È stato il tormentone dell’estate, da quando è scoppiata la pandemia in ogni parte d’Italia tutti conoscono il motivo “Non ce n’è Covid”, diventato prontamente il meme dell’anno. E dal meme (o meglio gaffe) televisiva si è passati prima al grande successo social (il cui profilo Instagram di Angela Chianello ha persino superato i follower di Alberto Angela), alle comparse in tv da Barbara D’Urso e, infine, alla registrazione di una canzone intitolata proprio “Non ce n’è, non ce n’è”.

“Mondello”:

Perché la signora Angela Chianello, divenuta “famosa” per il suo “Non ce n’è coviddi”, sta girando il videoclip della sua prima canzone pic.twitter.com/JTGqCauBrC — Perché è in tendenza? (@perchetendenza) November 8, 2020

Angela è tornata a Mondello, dove tutto ha avuto inizio, e ha registrato la videoclip della sua canzone sulle spiagge di Palermo, un brano made in Sicilia (il cui video uscirà il 10 novembre su YouTube) le cui anticipazioni, ormai dilagate sui social, vedono nel video Angela circondata da un gruppo numeroso di ballerini (senza mascherina né distanziamento) che si scatenano sulle note di un brano dance. Lo spezzone del video ha immediatamente fatto il giro del web con migliaia di condivisioni e non sono mancate le critiche. “Ti auguro di cantare questa canzone su un letto in terapia intensiva con un casco per respirare, non penso ci riuscirai” è il duro attacco di un utente. Un altro ancora scrive: “Fai ironia su migliaia di morti” e ancora si legge: “Questa cretina non rappresenta i palermitani”.

“Vogliamo un’Italia libera”, cantano in gruppo senza mascherina né distanziamento

Ma Angela, non contenta, è entrata nel mirino degli haters pubblicando dapprima una foto e poi un video che la vede circondata da tantissime persone, senza mascherina né distanziamento di alcun tipo, con una bandiera dell’Italia che sventola in aria e le grida che invocano un’Italia libera.

Nei commenti si legge il disprezzo e l’incredulità degli utenti: “Io non ho parole, poi se la prendono con la scuola, i bambini sono piccoli guerrieri che rispettano le regole, e poi vedi questi che fanno come vogliono. Persone come voi mettono in pericolo le altre che rispettano le regole”. Un altro puntualizza: “Se continuate così senza mascherina e andando in giro la libertà non arriverà mai”.

Leggi anche:

1. Angela da Mondello (la signora di “Non c’è ne Coviddi”) in lacrime: “Mio figlio è morto. Ho perso la testa” / 2. Angela Chianello fa marcia indietro: “Il Coviddi c’è, indossiamo la mascherina” | VIDEO

Potrebbero interessarti Anticipazioni Uomini e Donne oggi, 9 novembre 2020 | Trono classico e over Linus vittima di truffa digitale denuncia via social: “Di fessi come me ce ne sono tanti” Ascolti tv domenica 8 novembre: L’allieva, Che Tempo Che Fa, Live Non è la D’Urso