I colleghi Mediaset di Andrea Giambruno: “Sbruffone e tamarro”

Continuano a emergere indiscrezioni e retroscena da parte dei colleghi Mediaset di Andrea Giambruno, che non si dicono stupiti di quanto accaduto al giornalista.

L’ultimo retroscena, in ordine di tempo, è quello fornito da La Stampa, secondo cui in molti non sarebbero rimasti sorpresi dei fuori onda di Striscia La Notizia che hanno sancito la fine della relazione di Giambruno con Giorgia Meloni e, forse, anche la sua carriera televisiva.

“Lui è così. È sempre stato smargiasso, tamarro e pure un po’ ingenuo – racconta uno dei colleghi – Il vero errore è stato affidargli una conduzione in diretta. Quando l’abbiamo saputo in tanti abbiamo pensato: com’è possibile che una scaltra come Meloni, che sicuramente conosce bene anche il carattere del suo uomo, sia d’accordo con una scelta del genere?”.

Secondo il quotidiano torinese, inoltre, nei corridoi Mediaset girano anche alcune leggende sull’ex signore Meloni. “Per tanti, sarebbe stato Lele Mora a portarlo nella tv di Berlusconi – si legge su La Stampa – E, prima del salto di qualità sul piccolo schermo, per i maligni un giovanissimo Giambruno sarebbe stato addirittura tra i ‘driver’ dell’agente televisivo notoriamente senza patente, poi caduto in disgrazia tra inchieste giudiziarie e condanne. Dicerie? Cattiverie? Possibile”.