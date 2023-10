Andrea Giambruno è ancora protagonista di Striscia La Notizia. Dopo il filmato del fuori onda nel quale si lascia andare ad alcune considerazioni e si rivolge alla collega, Viviana Guglielmi, con battute allusive, questa sera il tg satirico ha trasmesso nuove dichiarazioni del giornalista e conduttore.

Gli audio trasmessi da Striscia La Notizia stasera fanno parte ancora di un fuorionda di Andrea Giambruno. Non è chiaro a chi si rivolga il conduttore e giornalista, ma le dichiarazioni sono ben comprensibili: “Posso toccarmi il pacco mentre vi parlo” dice, “L’hai già fatto” risponde una donna. Il conduttore continua: “Tu sei fidanzata?”. “Si, te l’ho già detto stamattina, Andrea”, la risposta. Poi ancora: “Sei aperturista? Come ti chiami? Ci siamo già conosciuti io e te?, dove ti ho già vista? Ero ubriaco? Lo sai che io e *****, abbiamo una tresca? Lo sa tutta Mediaset, ora lo sai anche tu. Stiamo cercando una terza partecipante, facciamo le threesome. Anche le foursome con **** . Però generalmente va a Madrid a ciu***e. Hai sco*ato? C’è fi*a? Sco**to? Entrerai a far parte del nostro gruppo di lavoro? Ti piacerebbe? Però devi darci qualcosa in cambio”. E allora che la donna risponde: “La mia competenza”. “Noi facciamo le foursome, si sco*a”, continua Giambruno. Il conduttore si rivolge poi a qualcun altro raccontando il botta e risposta avuto con quella donna: “Le ho detto se vuole entrare a far parte del nostro gruppo. Le ho detto devi fare le foursome con noi. Tradotto: si sco*a”. A quel punto interviene un uomo: “Se ti registra Striscia, poi vedi te..”. E allora che Giambruno ironizza: “Ma che ho detto? Dai. Si ride, si scherza. Veniamo dalla pandemia. Manco stessimo parlando dell’Agenzia delle entrate”.

Il giornalismo di Giambrunasca: la stagione degli amori. Sul sito di Striscia tutti i nuovi fuorionda. #striscialanotizia #AndreaGiambruno pic.twitter.com/BNMCGGjBQr — Striscia la notizia (@Striscia) October 19, 2023

I fuorionda di Andrea Giambruno diventano un caso politico. E la premier Giorgia Meloni avrebbe chiesto conto dei servizi di Striscia La Notizia a Forza Italia. Mentre il compagno e conduttore ormai è «terrorizzato da tutto. Qualsiasi cosa faccio diventa oggetto di mistificazione. La cosa che più mi dà noia è farmi passare per…». Ma se alcuni parlamentari teorizzano complotti per denigrare la presidente del Consiglio e altri intravedono dietro tutto una forma di pressione da parte di Mediaset, la tesi più gettonata all’interno dell’azienda è un’altra. Ovvero che si tratti di una manovra interna per colpire il conduttore dopo la sua ascesa in azienda che l’ha portato alla conduzione di un talk show. Intanto Giambruno oggi tornerà a “Diario del giorno” su Rete 4 dopo la pausa di ieri. E Feltri lo difende, ma senza mai nominare la trasmissione di Antonio Ricci.

Secondo Repubblica Meloni avrebbe chiesto conto dei fuorionda ad Antonio Tajani. Ma anche Fedele Confalonieri se ne sarebbe interessato, mentre Piersilvio Berlusconi sarebbe oggetto di un pressing discreto. Torna l’ombra di un precedente famoso: quello degli attacchi di Striscia ad Elisabetta Tulliani, moglie dell’allora presidente della Camera Gianfranco Fini.