Perché Uomini e Donne oggi, 1 maggio, non va in onda: il motivo

Perché Uomini e Donne oggi non va in onda: il motivo, cambio di programmazione | 1 maggio 2024

Perché Uomini e Donne oggi, mercoledì 1 maggio 2024, non va in onda su Canale 5? Ve lo diciamo subito: oggi si festeggia la Festa dei lavoratori per questo motivo il dating show condotto da Maria De Filippi non viene trasmesso. Di seguito la programmazione completa su Canale 5 al posto dello show di Maria De Filippi:

Ore 13,38 – L’Isola dei Famosi

Ore 13,43 – Beatiful

Ore 14,07 – La Promessa

Quando torna

Abbiamo visto perché Uomini e donne oggi non va in onda, ma quando torna su Canale 5? Per vedere il programma di Maria De Filippi bisognerà attendere solo qualche ora. La prossima puntata infatti verrà messa in onda domani, giovedì 2 maggio 2024.

Streaming e tv

Abbiamo visto perché Uomini e donne non va in onda, ma dove vedere le varie puntate in diretta tv e live streaming? Le puntate vanno in onda – come sempre – su Canale 5 alle ore 14,45. Non solo tv. E’ possibile seguirle anche in live streaming sull’app Mediaset Infinity o Witty Tv. Uomini e donne è un programma televisivo italiano, ideato e condotto da Maria De Filippi, in onda su Canale 5 dal 16 settembre 1996. Il programma televisivo è nato nel settembre del 1996 come versione “adulta” del precedente talk show della De Filippi Amici. Mentre all’interno di quel programma si discuteva, infatti, di problemi e tematiche giovanili in un contesto televisivo che dava spazio alle opinioni dei ragazzi.