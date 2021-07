Amber Heard si è lasciata alle spalle il passato burrascoso con Johnny Depp e ha annunciato su Instagram la notizia l’arrivo della sua prima figlia nata da madre surrogata. La piccola si chiama Oonagh Paige Heard, in memoria della madre Paige scomparsa nel maggio 2020, ed è nata l′8 aprile scorso, ma l’attrice ha deciso di rendere noto il lieto evento soltanto oggi: “È l’inizio della mia nuova vita“, dice la neo mamma.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Amber Heard (@amberheard)



“Quattro anni fa avevo deciso che volevo avere un figlio – ha scritto infatti Amber Heard nella didascalia a corredo della foto di lei con la neonata – e volevo farlo alle mie condizioni. Volevo farlo da sola. Ora apprezzo quanto sia radicale per noi donne pensare in questo modo a una delle parti più importanti del nostro destino. Spero arriveremo a un punto in cui sia normale non volere un anello al dito per avere una culla. Mia figlia è nata l’8 aprile 2021, si chiama Oonagh Paige Heard ed è l’inizio del resto della mia vita”.

Un insider ha spiegato alla testata Page Six quanto fosse importante per l’attrice essere trasparente parlando di maternità. “La cosa più importante per Amber è essere aperta sulla nascita di Oonagh. Ci sono così tante donne che sentono di non poter parlare della loro fertilità, che sono preoccupate o imbarazzate. Amber vuole che si sentano supportate e si rendano conto che ci sono molti modi per avere un bambino anche se si hanno problemi di fertilità”.

Spettacoli / "Spero venga investita da un bus e muoia", Amber Heard sommersa d'insulti Spettacoli / “Picchiatore di mogli”: Johnny Depp perde la causa contro i tabloid Gossip / "Elon Musk picchiava Amber Heard, non Johnny Depp"

Amber Heard è stata sposata con Johnny Depp. I due, dopo il divorzio del 2016, si sono lanciati reciproche gravi accuse finite al centro del processo intentato a Londra dallo stesso Depp contro il tabloid britannico Sun che lo aveva additato nel 2018 come un “picchiatore coniugale” proprio sulla base delle accuse rivolte all’attore dalla sua ex moglie.