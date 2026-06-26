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Amadeus lascia Warner Bros. Discovery, risolto il contratto con due anni di anticipo: “Resta un rapporto basato su stima e rispetto”

Immagine di copertina
Credit: AGF

Il conduttore lascia il Nove dopo due anni

di Niccolò Di Francesco
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Amadeus lascia Warner Bros. Discovery: il conduttore, infatti, ha raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del contratto con due anni di anticipo rispetto alla scadenza naturale del rapporto che lo legava alla media company internazionale. “Con Amadeus abbiamo condiviso un percorso importante, affrontato con impegno, dedizione e professionalità – ha dichiarato in una nota Alessandro Araimo, amministratore delegato di Warner Bros. Discovery Southern Europe – Oltre al valore del lavoro fatto insieme, resta un rapporto, anche personale, basato sulla stima e sul rispetto reciproci. Da parte nostra guardiamo avanti con fiducia, con nuove sfide e nuovi obiettivi per la crescita del nostro gruppo”. Nella nota diffusa dall’azienda vi sono anche le dichiarazioni di Amadeus: “Sono stati due anni intensi. Ringrazio Alessandro Araimo per la stima, assolutamente reciproca, e faccio un grosso in bocca al lupo a tutto il gruppo Warner Bros. Discovery per i progetti futuri”.

La notizia di un possibile addio anticipato di Amadeus al Nove dopo appena due anni il suo arrivo circolava già da tempo. Tuttavia, la Rai aveva escluso la possibilità di un ritorno in Rai. Durante un evento pubblico, infatti, Giampaolo Rossi, amministratore delegato della Rai, aveva dichiarato: “Amadeus non torna, è una persona che stimo ma che ha fatto una scelta molto chiara e netta, ormai due anni fa, di andarsene dalla Rai per approdare ad altri lidi. La Rai ha altri talenti straordinari. Abbiamo coperto il Festival di Sanremo con uno dei più grandi professionisti della televisione italiana che è Carlo Conti, e abbiamo portato Sanremo ai più grandi record storici della televisione italiana. Su Affari tuoi abbiamo investito, e anche per il prossimo Sanremo, nella figura di Stefano De Martino che è una delle grandi rivelazioni della televisione, anche perché Stefano De Martino non è un conduttore. La differenza tra un conduttore e uno showman è che il conduttore ha bisogno di un format, lo showman spesso e volentieri è lui stesso il format. Credo che Stefano De Martino sarà una delle grandi risorse artistiche del futuro”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
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