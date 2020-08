Oggi – venerdì 14 agosto – alle ore 12 si terrà alla Camera l’audizione del Presidente dell’Inps Pasquale Tridico in merito allo scandalo del bonus 600 euro per P. Iva-autonomi richiesto e ottenuto da almeno 5 parlamentari nei primi due mesi dell’emergenza Covid-19: l’Ufficio di Presidenza della Commissione Lavoro di Montecitorio sentirà prima l’intervento del numero uno Inps e poi potrà svolgere le domande specifiche sui tanti nodi non chiari sulla vicenda che ha dominato il dibattito in questa ultima settimana. L’appuntamento viene trasmesso in diretta streaming sulla webtv e sul canale satellitare della Camera, di seguito gli aggiornamenti live.

AUDIZIONE TRIDICO, DIRETTA LIVE:

Ore 12 – Orario previsto per l’inizio dell’audizione.

Il caso del bonus 600 euro

Lo “scandalo” del bonus dei 600 euro nasce da un primo articolo di Repubblica dello scorso 9 agosto, dove viene data notizia che tra i riceventi il bonus 600 euro destinate a Partite Iva e lavoratori autonomi – ideato per sostenere le prime difficoltà nella acuta fase 1 Covid-19 – vi sarebbero 5 parlamentari della Camera, e circa 2mila tra consiglieri regionali e comunali in tutta Italia. La polemica scorre sui social e in brevissimo tempo anche tutti i partiti politici si schierano contro i cosiddetti “furbetti” chiedendo all’Inps di pubblicare la lista dei nomi che hanno percepito il bonus.

Da qui vanno fatti una serie di distinguo per capire bene la vicenda che oggi in diretta video streaming il Presidente Inps Pasquale Tridico deve illustrare nel dettaglio: diversi consiglieri comunali hanno subito autodenunciato di aver ricevuto il bonus spiegando che non si possa fare un paragone tra gli stipendi dei deputati e quelli dei rappresentanti locali, dove spesso i gettoni presenza nei Comuni non possono rappresentare un concreto “secondo” stipendio come invece accade in Parlamento.

In secondo luogo, la “caccia” ai furbetti è scattata con nuovi sentimenti anti-casta che riaffiorano prepotentemente, tanto che i primi due parlamentari della Lega che avrebbero ricevuto il bonus – Andrea Dara e Elena Murelli – sono stati sospesi a tempo indeterminato dal leader Matteo Salvini sulla scia delle forti polemiche. La deputata di Italia Viva Michela Rostan invece, dopo l’uscita del suo nome sui giornali, nega di aver ricevuto il bonus e rilancia: “Accusata falsamene di aver richiesto il bonus, sono pronta a chiedere i danni all’Inps”. Infine anche il Movimento 5 Stelle, nella serata di ieri ha deferito ai probi viri Marco Rizzone, il parlamentare “mancante” all’appello dei furbetti, per il quale Vito Crimi, accodandosi ai toni già espressi da Salvini per quanto riguarda i parlamentari della Lega, ha auspicato per il pentastellato “sospensione immediata e massima severità nella sanzione”.

Leggi anche: 1. La deputata Lega che ha chiesto il bonus Inps a marzo lo definiva “un’elemosina da 600 euro” | VIDEO / 2. Bonus Inps, il leghista Dara si difende: “Non sapevo nulla, i 600 euro chiesti da mia madre” / 3. Bonus Inps, il leghista Bocci e quelli che “è sempre colpa dei commercialisti” (di Selvaggia Lucarelli) /4. Furbetti del bonus: perché non credo alla teoria dello scandalo pilotato da Tridico e M5S (di L. Telese)

Potrebbero interessarti M5s, su Rousseau il voto su doppio mandato e alleanze con i partiti | DIRETTA Bonus Inps, è Marco Rizzone il deputato M5S che l’ha preso: Crimi lo sospende Salvini: "Il governo ha sulla coscienza i morti della Lombardia"