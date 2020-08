Salvini, Meloni e Berlusconi firmano il patto anti-inciucio: “Mai al governo con la sinistra”

Patto anti-inciucio tra Salvini, Meloni e Berlusconi: “Mai al governo con la sinistra”

“Grazie a Fratelli d’Italia il centrodestra compatto firma il patto anti-inciucio. Fin dalla campagna elettorale per le politiche del 2018 chiedevamo agli alleati di sottoscrivere questa proposta, abbiamo rinnovato l’appello ad Atreju 2019 e durante la grande manifestazione in Piazza San Giovanni. Oggi finalmente è arrivata la firma degli alleati e voglio ringraziare Matteo Salvini e Silvio Berlusconi”: con queste parole la leader di Fdi, Giorgia Meloni, ha annunciato la firma di un accordo con gli alleati perché nessuna delle tre anime del centrodestra possa mai andare al Governo con la sinistra.

“Di fronte alla richiesta del governatore del Veneto di confermare il sostegno all’autonomia – ha continuato Meloni – Fratelli d’Italia ha chiesto e ottenuto di aggiungere all’accordo anche quelli che considera essere due punti imprescindibili: il sostegno di tutto il centrodestra al presidenzialismo, elemento fondamentale per rafforzare l’unità nazionale e l’efficienza delle istituzioni centrali, e il patto anti-inciucio per vincolare tutti i partiti della coalizione al rispetto degli impegni programmatici presi con i cittadini. Mentre Pd e 5 stelle litigano per le poltrone e si presentano divisi alle Regionali, il centrodestra lancia un altro grande segnale di compattezza e oggi dice con una voce sola: mai al governo con la sinistra”.

