Coronavirus, Salvini: “Il governo torna a chiudere locali e negozi” | VIDEO

“Il governo torna a chiudere locali e negozi”: lo ha affermato in un video il leader della Lega Matteo Salvini commentando l’ultima ordinanza anti-Coronavirus che in realtà sospende solamente “l’attività di ballo”. In un filmato pubblicato sui suoi social, il leader della Lega è tornato ad attaccare l’esecutivo, colpevole di “cambiare nuovamente idea”. “Il governo torna a chiudere locali negozi – afferma Salvini – mettendo a rischio migliaia di posti di lavoro, mentre il virus arriva dall’estero. Per chi torna dall’estero e per chi continua a sbarcare a Lampedusa. Diecimila clandestini solo tra luglio e agosto. Un governo duro con gli italiani, morbido con i clandestini. Non se ne può più”.

L’ex ministro dell’Interno, dunque, accusa il governo di aver chiuso nuovamente i negozi, ma si tratta di un’affermazione inesatta. L’ordinanza firmata domenica 16 agosto dal ministro della Sanità Roberto Speranza e in vigore da lunedì 17 agosto, infatti, non riguarda in nessun modo i negozi, che continueranno ad essere aperti, ma solamente i locali e le discoteche, che in realtà non vengono nemmeno obbligati a chiudere. L’ordinanza, infatti, vieta le “attività del ballo che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati destinati all’intrattenimento o che si svolgono in lidi, stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, spiagge libere, spazi comuni delle strutture ricettive o in altri luoghi aperti al pubblico” permettendo, dunque, a locali e discoteche di continuare a lavorare come bar o ristoranti, ma anche ospitando concerti e serate di musica, nel pieno rispetto delle norme anti-Coronavirus.

