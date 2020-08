Forte dei Marmi: dottoressa rimprovera Salvini perché non ha la mascherina

Matteo Salvini è stato rimproverato da una dottoressa perché non indossava la mascherina mentre parlava con alcuni simpatizzanti al mercato di Forte dei Marmi, in Toscana, dove il leader della Lega si trova per il tour elettorale in vista delle elezioni Regionali di settembre. A raccontare l’episodio, avvenuto lo scorso 12 agosto, è stata la stessa Lucia Tanganelli, la protagonista del diverbio, che di professione fa l’oncologa all’ospedale San Luca di Lucca. Queste le parole del medico condivise sul suo profilo Facebook: “L’esempio… prima di tutto. Mercoledi 12 agosto mercato del Forte tutti con mascherina meno lui onorevole Salvini. ALLA mia domanda:la mascherina dove è che c’è un assembramento? La risposta è stata: ‘si autoassembri lei signora’. Ai posteri l’ardua sentenza”.

