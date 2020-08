“Ho sbagliato a dare informazioni alla stampa, il processo è diventato mediatico”

“Mi sono pentito di aver fatto trapelare delle notizie – ha detto Luca Palamara, intervistato durante la terza serata del TPI Fest! 2020 organizzato a Sabaudia dal 31 luglio al 2 agosto. “L’obiettivo deve essere che tutte le informazioni vengano catapultate nel processo ma in Italia non è cosi. Si rischia di dare informazioni sbagliate ma qui c’e una frenesia del processo mediatico, che va in contemporanea con quello legale e rischia di vanificare il senso di quest’ultimo”. E conclude dicendo di non credere che la stampa in Italia sia libera ma confida molto nelle nuove generazioni per ciò.

Leggi anche: Palamara al TPI Fest: “Se tornassi indietro non rifarei le stesse cose. Sono pentito”

TPI Fest! 2020, Durigon (Lega): “Anche Regione Lombardia ha sbagliato nella gestione del Covid

. TPI Fest! 2020 La terza serata del Festival di TPI in diretta da Sabaudia: l’intervista Claudio Durigon e Luca Palamara | DIRETTA LIVE

Durigon (Lega) al TPI Fest! 2020: “Azzolina è la peggior ministra di questo governo”

Qui la diretta della prima serata del TPI Fest!

Qui la diretta della seconda serata del TPI Fest!

Potrebbero interessarti Palamara al TPI Fest! 2020: “Nella magistratura ci sono altri Palamara, non sono l’unico” | VIDEO Durigon (Lega) al TPI Fest! 2020: “Azzolina è la peggior ministra di questo governo” TPI Fest! 2020, Durigon (Lega): “Anche Regione Lombardia ha sbagliato nella gestione del Covid”