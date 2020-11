Emanuele Fiano (Pd): “Il Mes alla fine si prenderà”

“Il Mes alla fine si prenderà. Suggerisco più cautela nel dire che la sanità avrebbe avuto più sostegno, io sono un grandissimo sostenitore del Mes, ma alla fine la differenza tra prenderlo e non prenderlo è il costo del denaro. Il Mes è comunque un prestito che ci costerebbe meno del prestito se noi lo prendessimo sui mercati come vuole per esempio in Italia il centrodestra”. Lo afferma Emanuele Fiano del Pd al ‘TPI Speciale Elezioni 2020‘ rispondendo a una domanda del direttore Giulio Gambino.

