Chi è Ferruccio Sansa, candidato Pd-M5s alle elezioni Regionali in Liguria

Ferruccio Sansa è il candidato scelto da Pd e M5s per le elezioni regionali in Liguria del 20-21 settembre 2020: per il giornalista de Il Fatto Quotidiano si tratta di una candidatura molto importante, dal momento che intorno al suo nome è stato trovato un difficilissimo accordo tra dem e pentastellati affinché le due anime del Governo giallorosso corressero insieme nella Regione. A sostenere Sansa ci sono anche le liste Europa Verde-DemoS-Centro Demicratico, Sansa Presidente, Linea Condivisa. Italia Viva e +Europa, invece, dopo che Pd e M5s si sono presentati insieme in Liguria hanno deciso di appoggiare un altro candidato, Aristide Massardo. Il centrodestra appoggia invece il governatore uscente Giovanni Toti.

Ma chi è Ferruccio Sansa? Cosa ha fatto nella vita prima di candidarsi al ruolo di governatore della Liguria? Vediamo insieme tutto quello che c’è da sapere.

Ferruccio Sansa, la carriera

Nato a Sanova il 9 settembre 1968, Sansa è il figlio di Adriano Sansa, sindaco di Genova tra il 1993 al 1997. Dopo essersi laureato in Giurisprudenza, ha frequentato una scuola di giornalismo a Milano. Nella sua lunga carriera ha lavorato per Il Messaggero, Repubblica, LaStampa, Il Secolo XIX. Ha collaborato anche con MicroMega, Radio Popolare, Geo e The Guardian. Nel corso della sua esperienza nel mondo del giornalismo, Sansa si è occupato dei maggiori scandali finanziari, come quello della banca Antonveneta sui cosiddetti “Furbetti del quartierino”. Ha inoltre raccontato per primo il rapimento dell’Imam egiziano Abu Omar. Dopo l’annuncio della sua candidatura, appoggiata da Pd e M5s, ha interrotto la collaborazione con il quotidiano diretto da Marco Travaglio: “È l’occasione per capire se i sogni che nutro per la Liguria possono diventare concreti”, ha dichiarato.

Vita privata

Non si sa molto della vita privata di Ferruccio Sansa: è sposato e ha tre figli.

