Governo Draghi, le ultime notizie di oggi

GOVERNO NEWS –Dopo il giuramento e il primo Consiglio dei ministri, Mario Draghi è atteso mercoledì in Parlamento per il voto di fiducia. Durante il discorso alle Camere, il nuovo premier traccerà la via e indicherà quali sono le priorità sue e del suo governo

La missione dell’esecutivo, ha già fatto sapere, è quella di superare l’emergenza sanitaria – con un’accelerazione della campagna di vaccinazione – e intanto dare fondamenta solide (con il Recovery plan) a una ripresa economica che si annuncia “lenta”. Il tutto in un momento “difficile” per il Paese.

Di seguito tutte le ultime notizie sulla crisi di governo, aggiornate in tempo reale.

Governo Draghi, news in diretta

Ore 07.00 – M5s, la mediazione di Casaleggio: “Chi non vuole votare la fiducia si astenga” – “Molti parlamentari mi segnalano che vorrebbero votare contro, non essendo passibili di sanzioni disciplinari sulla base dei precedenti e delle regole attuali, ma credo sia importante in questo momento lavorare per la massima serenità di tutti nel rispetto di regole e principi che ci siamo dati. Per questo motivo, auspico che chi senta il disagio nel sostenere questo governo percorra la scelta della astensione”. E’ questa la soluzione di mediazione che Davide Casaleggio prospetta con un intervento su Facebook, invitando M5s a non spaccarsi sulla fiducia al governo Draghi.

“Credo che le azioni del Movimento 5 stelle debbano portare a una unione di intenti per poter mantenere una forza negoziale importante nei prossimi passaggi parlamentari a difesa delle riforme fatte”, segnala il presidente dell’Associazione Rousseau. “In questi giorni ho ricevuto migliaia di messaggi e solo durante questo weekend, sulla casella dell’Associazione Rousseau, è arrivata in media una email al minuto sulla mancata costituzione del Superministero che – annota – sarebbe dovuto nascere dalla fusione di Mise e Ambiente, come previsto – rimarca – dal quesito a garanzia dell’avvio del governo”. “Se non sarà possibile sottoporre un nuovo quesito agli iscritti credo sia comunque importante non creare una divisione nel gruppo parlamentare”, è la preoccupazione manifestata dal figlio del cofondatore del Movimento.

