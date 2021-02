Salvini scontro aperto con Ricciardi: “Come dice Draghi, meno parole e più riunioni”

Dopo le parole di Walter Ricciardi, consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza, che ha chiesto un lockdown totale per l’Italia, Matteo Salvini, lader della Lega insorge: “Non ho parole. Non se ne può più di ‘esperti’ che parlano ai giornali, seminando paure e insicurezze, fregandosene di tutto e tutti. Confidiamo che con Draghi la situazione torni alla normalità”.

“C’e’ voglia di salute, di vita e normalità, penso che anche questo sia un cambiamento, gli italiani non possono stare attaccati alla tv per capire se il lunedì vanno in ufficio o i bambini a scuola. Come ha detto Draghi, qualche dichiarazione in meno e qualche riunione in più”, ha ripetuto ospite di ‘Mezz’ora in più’ su Rai 3.

″È un anno che qualcuno ci dice ‘state chiusi’. Speranza è appena stato riconfermato e io rispetto le scelte di Draghi, ma spero che a livello di squadra ci sia ascolto. Non ci sta che un consulente del ministero della Salute una mattina si alzi e senza dire nulla a nessuno dica che bisogna chiudere le scuole e le aziende”. “Non chiederò le dimissioni di Speranza”, “ho voglia di costruire”, conclude Salvini.

