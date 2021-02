Crisi di governo, le ultime notizie di oggi 3 febbraio

CRISI DI GOVERNO NEWS – Dopo una giornata di intense consultazioni che sono andate avanti fino alle 17, il presidente della Camera è salito al Quirinale per riferire a Mattarella l’esito del mandato esplorativo. Il capo dello Stato, preso atto delle divergenze insormontabili tra i componenti della ex maggioranza di Governo, ha convocato per questa mattina (ore 12) al Quirinale Mario Draghi, a cui conferirà l’incarico di formare un nuovo esecutivo. Di seguito tutti gli ultimi aggiornamenti sulla crisi di Governo.

CRISI DI GOVERNO: LE ULTIME NEWS | DIRETTA

Ore 07.00 – Salvini: “Draghi? Ci siamo per un governo che dica sì alle idee della Lega” – “Per andare a votare occorreranno dei mesi. Nel frattempo bisogna fare e noi ci siamo. Il problema non sono i nomi. Lo dico a Mario Draghi qualora fosse in collegamento: per la Lega vengono prima le idee, i progetti“. Cosi il segretario leghista Matteo Salvini in diretta Facebook ieri sera.

“Io non ne ho mai fatto una questione personale: il governo non è un fine ma è un mezzo. La Lega e il centrodestra sono le l’apertura dei cantieri, la rottamazione delle cartelle, la flat tax, un piano vaccinale serio e una riforma della giustizia. A chiunque voglia ragionare di futuro e di Italia non dico mai di sì o di no per simpatia o pregiudizio”, ha concluso Salvini.

CRISI DI GOVERNO: COSA È SUCCESSO IERI

Nella giornata di ieri, 2 febbraio 2021, si è concluso il tavolo programmatico con i gruppi della maggioranza, convocato dal presidente della Camera Roberto Fico sulla base del mandato esplorativo affidatogli dal capo dello Stato Sergio Mattarella. In serata Fico è salito al Quirinale per riferire al Presidente Mattarella la nuova proposta.

