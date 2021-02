Crisi di governo, il discorso di Mario Draghi al Quirinale | DIRETTA

Crisi di governo, il discorso di Mario Draghi al Quirinale. La diretta

L’ex presidente della Bce Mario Draghi è atteso al Quirinale, dove il presidente della Repubblica Sergio Mattarella gli chiederà la sua disponibilità a formare un governo istituzionale che porti l’Italia ad affrontare i difficili mesi che l’attendono, con l’opera di contrasto alla pandemia di Covid-19 e il necessario rilancio dell’economia italiana (qui le ultime notizie sulla crisi di governo). Di seguito, in diretta, il discorso di Draghi dopo il colloquio con Mattarella al Quirinale:

IL DISCORSO DI DRAGHI AL QUIRINALE | DIRETTA

Notizia in aggiornamento

Cosa è successo ieri: Mattarella convoca Mario Draghi

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha convocato ieri Mario Draghi dopo aver preso atto dell’esito negativo delle consultazioni del presidente della Camera Roberto Fico per la formazione di un governo politico. Nonostante i giorni di incontri e trattative, le forze della maggioranza uscente – soprattutto a causa dello scontro tra M5S e Italia Viva – non sono riuscite a raggiungere un accordo.

Per questo, il capo dello Stato ha rivolto un appello a tutte le forze politiche, affinché sostengano un governo istituzionale “di alto profilo”, in modo da evitare di portare il Paese al voto in un momento così delicato per la lotta alla pandemia di Covid-19 e per la situazione economica italiana. Poi il suo portavoce Giovanni Grasso ha annunciato la convocazione di Mario Draghi al Quirinale per oggi alle 12.

Per formare il governo, Draghi ha bisogno della fiducia della maggioranza del parlamento. L’ex presidente della Bce dovrebbe poter contare sul sostegno di Pd, Italia Viva e Forza Italia. Al contrario, il Movimento Cinque Stelle ha annunciato che non voterà la fiducia al governo Draghi, anche se una parte dei pentastellati potrebbe scegliere di comportarsi diversamente.

Verso il “no” anche Fratelli d’Italia. In questo scenario, e senza l’appoggio M5S, Draghi avrebbe assolutamente bisogno dei voti della Lega, che non ha chiuso del tutto le porte all’ex presidente della Bce. Il segretario Matteo Salvini appare possibilista: “Ci siamo per un governo che dica sì alle idee della Lega”, indicando che la via potrebbe essere quella di un appoggio esterno.

Leggi anche: 1. Da Ilaria Capua alla conferma della Lamorgese fino alla suggestione Colao: il totoministri del governo Draghi /2. Draghi ha i numeri in Parlamento? Ecco chi voterà la fiducia al governo istituzionale (e chi ci sta pensando)

3. Il M5s dice no a Draghi. Crimi: “Non lo votiamo”. C’è il rischio scissione /4. Qui Radio Colle, Draghi premier ma solo se blinda già la presidenza della Repubblica (di M. Antonellis) /5. Crisi di governo, Mattarella convoca Draghi: cosa succede adesso

6. Chapeau, Mario Draghi: hai spiegato ai tedeschi che col loro ottuso rigorismo, in questa battaglia si muore (di L. Telese)/7. Draghi e i suoi derivati (di Alessandro Di Battista)

Potrebbero interessarti Il sonno della politica genera tecnici Forciniti (M5s) a TPI: "Compatti nel 'no' a Draghi" L'amarezza di Conte: Era tutto già scritto, ho sbagliato a dimettermi