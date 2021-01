Crisi di governo aperta dopo lo strappo di Renzi. Ora Conte in bilico tra dimissioni e fiducia in Aula

Crisi di governo aperta dopo lo strappo di Renzi: Conte in bilico

CRISI DI GOVERNO, ULTIME NOTIZIE – Con le dimissioni delle ministre e del sottosegretario di Italia Viva dall’esecutivo giallo-rosso si è aperta la crisi di governo che Matteo Renzi minacciava da settimane. Durante la conferenza stampa di ieri Renzi ha staccato la spina, e adesso al premier restano due opzioni: rassegnare le dimissioni e chiedere la fiducia sulla base di una nuova maggioranza o recarsi direttamente in Parlamento. Dopo aver accettato le dimissioni di Elena Bonetti, Teresa Bellanova e Ivan Scalfarotto, il premier ha parlato di una “grave responsabilità” da parte di Italia Viva e di un “danno al Paese”. Intanto alcuni esponenti del governo, tra cui i ministri Roberto Speranza e Alfonso Bonafede, hanno ribadito su Twitter la loro volontà di andare avanti con Conte come premier.

Crisi di governo: cosa ha detto Renzi sul governo Conte in conferenza stampa

Durante la conferenza stampa in cui ha annunciato le dimissioni delle ministre e del sottosegretario di Italia Viva, Renzi ha spiegato che “la crisi di governo non è stata aperta da Italia Viva, ma da mesi”. “Il senso di responsabilità consiste nell’affrontare i problemi, non a nasconderli”, ha detto il leader di Iv. “Siamo consapevoli che la nostra responsabilità è quella di dare risposte al Paese”. E ha chiesto di “rispettare le regole democratiche” perché “con noi nessuno avrà i pieni poteri”.

Nel corso dell’intervento che ha aperto la crisi di governo Renzi ha fatto più volte riferimento a Conte e ai processi democratici che sarebbero “saltati” in favore della comunicazione social e delle dirette Instagram, favorite dall’emergenza sanitaria. Ma l’ago della bilancia che ha innescato la crisi è stata secondo Renzi l’irresponsabilità del governo di non prendere il Mes.

“Non prendere il Mes è irresponsabile. Irresponsabile è chi porta le proprie ideologie nella realtà. Noi voteremo lo scostamento di bilancio, saremo al fianco del governo – quale esso sarà per il decreto ristori – sul decreto ristori, ma non siamo pronti a essere come gli altri e fingere che va tutto bene”. “Se c’è una crisi politica la si affronta nelle sedi istituzionali e non negli show in piazza”, ha detto ancora Renzi, chiarendo di non avere alcuna “pregiudiziale” sulle formule per dare vita a una nuova maggioranza, tranne quella di affidare il governo “alle forze della destra sovranista” .

“Non c’è alcuna ipotesi di ribaltone”, ha aggiunto il leader di Italia Viva. “Non credo al voto”, ha detto Renzi, “ci sono le condizioni in parlamento per non andare al voto”.

Crisi di governo, cosa farà Conte dopo le dimissioni di Renzi

Cosa farà Conte dopo le dimissioni di Renzi? Ieri i leader della maggioranza hanno fatto sapere al premier di essere con lui senza se e senza ma, ma è escluso che Conte vada direttamente in Parlamento a chiedere nuovamente la fiducia, anche perché questo potrebbe rappresentare un suicidio politico senza i voti di Italia Viva. Si è parlato dell’appoggio dei “responsabili” che potrebbero garantire la fiducia anche in assenza dell’appoggio renziano, ma questa prospettiva non piace né a Mattarella né al Pd, perché non assicurerebbe una maggioranza solida, e l’esecutivo sarebbe schiavo dei veti.

Prima di andare a Palazzo Madama Conte potrebbe invece rimandare la crisi, assumere l’interim dei ministri lasciati liberi da Bonetti e Bellanova e attendere il tempo necessario per votare il Recovery Plan e lo scostamento di bilancio in Parlamento. Eppure in questo caso, l’opposizione potrebbe presentare da un momento all’altro una mozione di sfiducia e spingere il governo a contare i voti e a prendere atto della crisi.

Conte potrebbe invece salire al Quirinale e rassegnare le proprie dimissioni, il che lo renderebbe spendibile per un secondo mandato. Potrebbe quindi sperare di ricevere da Mattarella l’incarico a formare una maggioranza solida e non raccogliticcia. A questo punto che potrebbero manifestarsi nuovi gruppi pronti a sostituire i 18 senatori di Renzi e garantire qualche mese di sopravvivenza al Conte ter.

Dall’inizio della crisi di governo aperta da Renzi si è parlato di un “rimpastone”: e cioè della possibilità che la maggioranza renzi la stessa ma con più ministri in quota Iv per accontentare il senatore di Rignano. Eppure dopo lo scontro a distanza con Renzi, Conte ha chiarito che se il leader di Iv avrebbe aperto la crisi di governo assumendosi la responsabilità di gettare il Paese nel caso in piena pandemia, non avrebbe più stretto accordi con Renzi. Ieri però, in extremis, ha teso il ramoscello di ulivo, dichiarando di confidare ancora in un passo indietro del suo rivale, che però non c’è stato.

