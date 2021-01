Crisi di governo, cosa succede dopo le dimissioni di Renzi

Con la conferenza stampa in cui ha annunciato le dimissioni delle ministre e del sotto segretario in quota Italia Viva, Renzi ha aperto la crisi di governo: ma cosa succede ora? Cosa farà e cosa può fare adesso Conte? Ecco i possibili scenari.

Conte temporeggia e rimanda la resa dei conti in Parlamento

Prima di andare in Aula Conte potrebbe rimandare la resa dei conti, assumere l’interim dei ministri lasciati liberi da Bonetti e Bellanova e attendere il tempo necessario a votare i nuovi ristori e lo scostamento di bilancio in Parlamento. Eppure, se questo scenario si realizzasse, l’opposizione potrebbe presentare da un momento all’altro una mozione di sfiducia e spingere il governo a contare i voti e a prendere atto della crisi.

Conte va subito in Parlamento

Ieri i leader della maggioranza hanno fatto sapere al premier di essere con lui senza se e senza ma, ma è escluso che la squadra attuale possa contare sulla fiducia in Parlamento anche senza i voti di Italia Viva. È ancora presto per affrontare Renzi in Aula. Si è parlato dell’appoggio dei “responsabili”, che potrebbero garantire la fiducia anche in assenza dell’appoggio renziano, ma questa prospettiva non piace né a Mattarella né al Pd, perché non assicurerebbe una maggioranza solida, e l’esecutivo sarebbe soggetto ai veti dei parlamentari esterni alla maggioranza di governo.

Crisi di governo, cosa succede ora – Conte rassegna le dimissioni: patto di legislatura

Conte potrebbe invece salire al Quirinale e rassegnare le proprie dimissioni, il che lo renderebbe spendibile per un terzo mandato. Potrebbe quindi ricevere da Mattarella l’incarico a formare una nuova maggioranza, solida e non raccogliticcia. A questo punto potrebbero manifestarsi nuovi gruppi pronti a sostituire i 18 senatori di Renzi e garantire qualche mese di sopravvivenza al Conte ter attraverso un patto di fine legislatura, quello su cui punta il premier.

Crisi di governo, cosa succede dopo le dimissioni di Renzi: rimpasto

Dall’inizio della crisi di governo aperta da Renzi si è parlato di un “rimpastone”: e cioè della possibilità che la maggioranza resti la stessa ma con più ministri in quota Iv per accontentare il senatore di Rignano. Eppure Conte due giorni fa ha chiarito che se il leader di Iv avrebbe aperto la crisi di governo assumendosi la responsabilità di gettare il Paese nel caos in piena pandemia, non avrebbe più stretto accordi con l’ex primo ministro. Solo in extremis, dopo essersi consultato con Mattarella, ha teso il ramoscello di ulivo, dichiarando di confidare ancora in un passo indietro da parte del suo rivale. Ma Renzi non ha accolto l’invito. Sembra che il leader di Iv preferirebbe una squadra guidata dalla stessa maggioranza, ma da un leader diverso.

Stessa maggioranza, nuovo premier

Se, dopo le dimissioni, Conte non è in grado di mettere insieme una nuova maggioranza, si aprono le consultazioni: in tal caso salterebbe la leadership dell’avvocato e sarebbe un esponente del Pd o del M5S a prendere in mano la squadra, guidando un nuovo governo con la stessa maggioranza (Pd, M5S, Leu e Iv) ma dicendo addio a Conte. Per queste fidure i candidati di punta sono l’attuale ministro dei Beni Culturali Dario Franceschini e il ministro degli Esteri Luigi Di Maio.

Crisi di governo, cosa succede ora? Governo di salute pubblica

L’extrema ratio, esclusa in principio dal Pd, è quello di creare un governo di “salute pubblica” con tutti dentro, che traghetti il Paese nei mesi di crisi fino alle prossime elezioni, a maggio o a giugno, prima che scatti il semestre bianco. A guidare un governo nazionale potrebbero essere Mario Draghi o Marta Cartabia. Ma è lo scenario meno probabile.

