6 marzo 2026
Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Venerdì 6 marzo 2026

di Marco Nepi
Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 6 marzo 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, venerdì 6 marzo 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, cercate armonia e oggi potete trovarla. In amore è il momento di ristabilire equilibrio dopo una piccola tensione. I single hanno fascino in aumento. Nel lavoro la diplomazia sarà la vostra arma vincente.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 6 marzo 2026), intensità alle stelle. Siete magnetici e determinati. In amore la passione è forte, ma attenzione alla gelosia. Nel lavoro una mossa strategica può portarvi vantaggio. Fidatevi del vostro intuito.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, avete voglia di libertà e cambiamento. Il cielo vi invita a fare un passo concreto verso un obiettivo. In amore serve maggiore presenza: non basta l’entusiasmo, servono gesti chiari. Nel lavoro buone prospettive in arrivo.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, concretezza e disciplina vi guidano. È una giornata favorevole per chiudere questioni aperte. In amore però cercate di essere più teneri e meno rigidi. Chi vi sta accanto ha bisogno di sentirsi rassicurato. Il cielo vi invita alla concretezza. Avete bisogno di stabilità emotiva e oggi potete costruirla. In amore le coppie solide rafforzano i progetti, mentre chi è solo potrebbe fare un incontro interessante ma graduale. Nel lavoro attenzione alle spese: è il momento di pianificare con attenzione.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 6 marzo 2026), creatività e intuizione vi accompagnano. In amore potrebbero nascere emozioni improvvise. Le coppie devono ritrovare dialogo. Nel lavoro un’idea innovativa può fare la differenza, ma va organizzata con cura.

PESCI

Cari Pesci, siete romantici e profondi. Il cielo favorisce chiarimenti e nuove consapevolezze. In amore chi ha sofferto può ripartire con maggiore maturità. Nel lavoro un’intuizione vi guida nella direzione giusta. Siete vivaci e comunicativi, ma attenzione alle distrazioni. Troppe idee insieme possono confondere. In amore serve chiarezza: non lasciate ambiguità sospese. Nel lavoro una proposta merita valutazione attenta, soprattutto se riguarda un cambiamento futuro.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 6 MARZO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno: concretezza e disciplina vi guidano. È una giornata favorevole per chiudere questioni aperte.

Ricerca