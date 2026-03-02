Oroscopo Paolo Fox della settimana dal 2 all’8 marzo 2026

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 2 all’8 marzo 2026) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 2 all’8 marzo 2026 diffuse da diversi siti, tra cui il Corriere della Sera.

ARIETE

Cari Ariete, vi trovate in un momento di grande vitalità. Cercate di canalizzare questa energia in progetti concreti e di evitare decisioni affrettate, soprattutto in ambito sentimentale.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, avrete una settimana di riflessione e stabilità emotiva. Dedicate tempo alle relazioni più importanti e a gestire eventuali malintesi con diplomazia.

GEMELLI

Cari Gemelli, sarete particolarmente comunicativi e socievoli. Questo è il momento giusto per esprimersi con chiarezza e per avviare nuove collaborazioni.

CANCRO

Cari Cancro, potreste sentirvi più sensibili e bisognosi di tranquillità. Prendetevi cura di voi e non trascurate il riposo, soprattutto se lo stress si fa sentire.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (2-8 marzo 2026), state vivendo una settimana di grande determinazione e voglia di emergere. Sarà possibile ottenere risultati importanti nel lavoro e risolvere questioni in sospeso in amore.

VERGINE

Cari Vergine, dovrete prestare attenzione ai dettagli e organizzare al meglio le proprie attività. Evitate decisioni affrettate e cercate di mantenere la calma.

BILANCIA

Cari Bilancia, fase favorevole per le relazioni. Le stelle suggeriscono di lavorare sulla comunicazione per risolvere malintesi e rafforzare i legami affettivi.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, vi attende un periodo intenso, con emozioni forti. Le stelle invitano a incanalare questa energia in modo positivo, evitando conflitti e tensioni inutili.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, affrontate una settimana ricca di stimoli e opportunità, soprattutto sul lavoro. Cercate di mantenere un atteggiamento aperto e flessibile per cogliere le occasioni.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, godrete di una fase di concentrazione e produttività. Sfruttate questo momento per portare avanti progetti importanti e organizzare gli impegni.

ACQUARIO

Cari Acquario, vi sentirete ispirati e creativi. Dovete seguire l’intuizione e proporre idee innovative, anche in ambito sociale e lavorative.

PESCI

Cari Pesci, state vivendo un periodo di introspezione e crescita interiore. Prendetevi cura delle emozioni e dedicate del tempo a voi stessi.

