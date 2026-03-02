L’oroscopo di Paolo Fox della settimana (dal 2 all’8 marzo 2026) per tutti i segni
Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 2 all’8 marzo 2026) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 2 all’8 marzo 2026 diffuse da diversi siti, tra cui il Corriere della Sera.
Cari Ariete, vi trovate in un momento di grande vitalità. Cercate di canalizzare questa energia in progetti concreti e di evitare decisioni affrettate, soprattutto in ambito sentimentale.
Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, avrete una settimana di riflessione e stabilità emotiva. Dedicate tempo alle relazioni più importanti e a gestire eventuali malintesi con diplomazia.
Cari Gemelli, sarete particolarmente comunicativi e socievoli. Questo è il momento giusto per esprimersi con chiarezza e per avviare nuove collaborazioni.
Cari Cancro, potreste sentirvi più sensibili e bisognosi di tranquillità. Prendetevi cura di voi e non trascurate il riposo, soprattutto se lo stress si fa sentire.
Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (2-8 marzo 2026), state vivendo una settimana di grande determinazione e voglia di emergere. Sarà possibile ottenere risultati importanti nel lavoro e risolvere questioni in sospeso in amore.
Cari Vergine, dovrete prestare attenzione ai dettagli e organizzare al meglio le proprie attività. Evitate decisioni affrettate e cercate di mantenere la calma.
Cari Bilancia, fase favorevole per le relazioni. Le stelle suggeriscono di lavorare sulla comunicazione per risolvere malintesi e rafforzare i legami affettivi.
Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, vi attende un periodo intenso, con emozioni forti. Le stelle invitano a incanalare questa energia in modo positivo, evitando conflitti e tensioni inutili.
Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, affrontate una settimana ricca di stimoli e opportunità, soprattutto sul lavoro. Cercate di mantenere un atteggiamento aperto e flessibile per cogliere le occasioni.
Cari Capricorno, godrete di una fase di concentrazione e produttività. Sfruttate questo momento per portare avanti progetti importanti e organizzare gli impegni.
Cari Acquario, vi sentirete ispirati e creativi. Dovete seguire l’intuizione e proporre idee innovative, anche in ambito sociale e lavorative.
Cari Pesci, state vivendo un periodo di introspezione e crescita interiore. Prendetevi cura delle emozioni e dedicate del tempo a voi stessi.
