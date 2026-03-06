Icona app
Ultimo aggiornamento ore 08:00
Home » Oroscopo
Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Venerdì 6 marzo 2026

di Marco Nepi
Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 6 marzo 2026 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 6 marzo 2026, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, siete pieni di iniziativa ma rischiate di voler correre troppo. Oggi serve equilibrio: non tutte le battaglie meritano di essere combattute. In amore una parola detta con dolcezza può sistemare una tensione recente. Sul lavoro arriva un confronto importante: mantenete la calma e dimostrate quanto valete con i fatti.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 6 marzo 2026), il cielo vi invita alla concretezza. Avete bisogno di stabilità emotiva e oggi potete costruirla. In amore le coppie solide rafforzano i progetti, mentre chi è solo potrebbe fare un incontro interessante ma graduale. Nel lavoro attenzione alle spese: è il momento di pianificare con attenzione.

GEMELLI

Cari Gemelli, siete vivaci e comunicativi, ma attenzione alle distrazioni. Troppe idee insieme possono confondere. In amore serve chiarezza: non lasciate ambiguità sospese. Nel lavoro una proposta merita valutazione attenta, soprattutto se riguarda un cambiamento futuro.

CANCRO

Cari Cancro, la sensibilità è alta. Sentite il bisogno di sicurezza e protezione. In amore è una giornata favorevole per parlare di sentimenti profondi. Le coppie possono ritrovare intimità. Nel lavoro una responsabilità vi mette alla prova, ma avete tutte le capacità per gestirla.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 6 marzo 2026), il cielo vi restituisce fiducia. Avete energia e voglia di mettervi in gioco. In amore la passione cresce, ma attenzione all’orgoglio: ogni tanto fate un passo verso l’altro. Nel lavoro potrebbero arrivare conferme attese da tempo.

VERGINE

Cari Vergine, giornata produttiva. Siete concentrati e determinati. In amore però evitate di analizzare tutto: lasciate spazio alla spontaneità. Nel lavoro è il momento giusto per sistemare questioni pratiche e ottenere chiarimenti.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 6 MARZO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: giornata produttiva. Siete concentrati e determinati.

Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
Ricerca