Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 4 aprile 2025 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 4 aprile 2025, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, nel corso delle prossime ore di questo 4 aprile 2025 potreste sentirvi spinti a rivedere la vostra storia d’amore. Perché le cose vanno male? No, quasi per il puro gusto di farlo. Capitolo lavoro: se siete dipendenti, sarà fondamentale esercitare maggiore pazienza nei confronti dei vostri superiori. Coraggio!

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 4 aprile 2025), il senso di tensione che avete vissuto nei confronti dell’amore inizierà a dissiparsi nel corso delle prossime ore. Se avete un rapporto di lunga durata, è probabile che voi abbiate affrontato molte incomprensioni. Lavoro? Avete la capacità di percepire rapidamente gli eventi e di muovervi con abilità anche nelle situazioni più complesse.

GEMELLI

Cari Gemelli, in questo periodo dell’anno potreste notare una tendenza a esprimere i vostri desideri con una grande dose di polemica. Calma. Non serve. Mordetevi la lingua prima di fare dei danni. Per quanto riguarda il lavoro, è fondamentale armarsi di pazienza di fronte a impegni che potrebbero risultare pressanti.

CANCRO

Cari Cancro, questo è un periodo favorevole per le relazioni. È importante non trascurare le nuove amicizie che potrebbero evolversi in qualcosa di più profondo. Il consiglio delle stelle è di mostrarvi sinceri e leali, come solo voi sapete fare. Capitolo lavoro: il dinamismo che sentite in questo periodo si rifletterà anche nelle vostre attività quotidiane.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 4 aprile 2025), state cercando di ritrovare un punto di riferimento, anche se siete accompagnati da una persona particolarmente piacevole. È possibile che voi possiate immaginare nuove amicizie che potrebbero evolversi in qualcosa di più significativo. Starà a voi. Lavoro? Attualmente vi sentite in grado di svolgere le vostre mansioni con più forza rispetto al passato. Bene così.

VERGINE

Cari Vergine, attenzione alle parole di troppo nel corso di questa settimana. Per quanto riguarda il lavoro, la situazione offre l’opportunità di portare avanti cambiamenti e progetti. Non si esclude la possibilità di spese maggiori. Tenete duro.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 4 APRILE 2025, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Cancro: periodo è favorevole per le relazioni. Bene anche il lavoro.