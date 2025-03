Oroscopo Paolo Fox della settimana dal 31 marzo al 6 aprile 2025

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 31 marzo al 6 aprile 2025) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 31 marzo al 6 aprile 2025 diffuse da diversi siti, tra cui il Corriere della Sera.

ARIETE

Cari Ariete, state vivendo una settimana di cambiamenti importanti, in particolare sul piano lavorativo. Le previsioni indicano che la vostra determinazione vi porterà a superare ostacoli, ma dovete essere attenti a non essere troppo impulsivi. Le stelle suggeriscono di prendere tempo per chiarire situazioni ambigue con il partner.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, per voi si prospetta un periodo abbastanza tranquillo sul lavoro. La vostra stabilità emotiva sarà un punto di forza in questo periodo, specialmente quando si tratterà di risolvere questioni pratiche. Le cose si stabilizzano, ma fate attenzione alla routine che potrebbe opprimere la relazione.

GEMELLI

Cari Gemelli, la settimana sarà caratterizzata da un’energia crescente che vi permetterà di fare progressi in ambito lavorativo. Le previsioni astrologiche consigliano di sfruttare questa spinta per mettervi in gioco e affrontare nuove sfide.

CANCRO

Cari Cancro, la riflessione sarà la chiave del successo nei prossimi giorni di questo inizio aprile. Alcune situazioni lavorative richiederanno una rielaborazione, ma alla fine porteranno risultati positivi. Ci sarà un rinnovato slancio verso il partner, ma potreste sentire il bisogno di avere un po’ di spazio…

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (31 marzo al 6 aprile 2025), mix di opportunità professionali e sfide personali. Potreste dover affrontare decisioni difficili sul lavoro, ma la vostra determinazione vi aiuterà a superare ogni ostacolo. La fiducia nel partner è essenziale per evitare tensioni inutili.

VERGINE

Cari Vergine, la vostra sarà una settimana in cui dovrete mettere in ordine i vostri pensieri. Potrebbero esserci nuovi sviluppi sul lavoro che vi offriranno nuove opportunità. Il rapporto con il partner sarà stabile, ma potrebbero esserci piccoli malintesi che dovrete risolvere con pazienza e dialogo.

BILANCIA

Cari Bilancia, vivrete una settimana positiva grazie a una buona combinazione di lavoro e vita privata. Ci saranno risultati tangibili per coloro che si sono impegnati in nuovi progetti. Le cose andranno bene, anche se potrebbe esserci bisogno di un po’ di tempo per una discussione sincera con il partner.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, periodo intenso per molti di voi in particolare per chi lavora in ambito creativo, ma anche di tensioni sul fronte personale. Cercate di affrontare i conflitti con calma e cercate di non esagerare con le aspettative.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, settimana dinamica per voi. Per quanto riguarda il lavoro, ci saranno buone opportunità di avanzamento, ma attenzione a non essere troppo entusiasti senza riflettere. Settimana di introspezione per molti di voi. Alcuni Sagittari potrebbero trovarsi a fare i conti con il passato.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, la vostra sarà una settimana caratterizzata da ottimi spunti professionali. Potrebbe esserci una promozione o un progetto importante in arrivo. Le cose in amore potrebbero non essere facili all’inizio, ma con pazienza e comprensione la settimana si concluderà positivamente.

ACQUARIO

Cari Acquario, vi attende una settimana ricca di opportunità. La vostra mente creativa vi porterà a realizzare idee innovative sul lavoro. In amore, le cose si stabilizzeranno, ma dovrete fare attenzione alla tentazione di essere troppo distaccati. La connessione emotiva con il partner sarà cruciale per mantenere l’armonia.

PESCI

Cari Pesci, la settimana sarà segnata da una buona combinazione di fortuna e impegno. Le opportunità professionali saranno abbondanti, ma richiederanno dedizione e cura. La settimana sarà caratterizzata da momenti di dolcezza e passione.

Leggi anche: 1. Tutti gli oroscopi di Paolo Fox; 2. Le affinità di coppia per tutti i segni zodiacali; 3. La tabella per calcolare l’ascendente