Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 28 febbraio 2020 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che quotidianamente espone in tv (in alcuni programmi Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele).

Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, venerdì 28 febbraio 2020, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine:

ARIETE

Cari Ariete, la Luna vi sorride, l’amore trova terreno fertile in questo periodo, le stelle vi aiutano a capire la natura dei vostri sentimenti. Chi di voi è stato sommerso dai dubbi di recente, troverà il coraggio per affrontare la verità. Avete voglia di circondarvi di persone vere e di sentimenti genuini, non di paura e trascuratezza. Nel campo professionale state andando incontro a un periodo di importanti valutazioni, prendetevi il vostro tempo.

TORO

Cari Toro, l’oroscopo di Paolo Fox per questa giornata vede la Luna nel vostro segno, ciò significa che saranno favoriti i sentimenti, soprattutto quelli nuovi. Lanciatevi in belle proposte d’amore, il tempo è dalla vostra parte. Giornata interessante anche per il lavoro, potreste avere qualche problema nel rivalutare qualche proposta già mandata.

GEMELLI

Cari Gemelli, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox vi suggerisce di non crearvi nemici nel campo professionale, non alzate polveroni per nulla, badate ai vostri interessi e tentate di recuperare il recuperabile. Provate a lanciarvi in nuovi progetti, Giove non vi rema più contro.

CANCRO

Cari Cancro, Paolo Fox ha un consiglio per voi: se vi interessa qualcuno, non perdete tempo, lanciatevi di petto, le stelle sono dalla vostra parte. Nel campo professionale i pianeti invece remano contro, potrebbero esserci dei problemi che provocheranno qualche sbalzo d’umore, non prendetevela troppo.

LEONE

Cari Leone, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox denota qualche tensione in amore, se il vostro cuore è conteso tra due fuochi allora forse è il caso di rallentare la corsa e fare chiarezza. Occhio in particolare a Toro e Acquario. Sul lavoro vi chiederanno di prendere una decisione.

VERGINE

Cari Vergine, la giornata di oggi è di recupero dal punto di vista sentimentale, avete avuto delle discussioni accese di recente con il partner quindi avete due possibilità: rimanere della vostra idea o cercare di fare pace trovando un punto d’incontro. Questa sarà una giornata molto stancante secondo Paolo Fox, evitate di stressarvi troppo.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 28 FEBBRAIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello del Toro: la Luna è nel vostro segno, osate in amore, dimostrate il vostro interesse a fatti, non a chiacchiere.

