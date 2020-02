Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 28 febbraio 2020 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox ogni giorno propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele).

Eccoci quindi al nostro quotidiano appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox. Cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, venerdì 28 febbraio 2020, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci:

BILANCIA

Cari Bilancia, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox vi suggerisce di non cadere in tentazione, se state seguendo un regime ferreo non trasgredite, prestate attenzione perché gli errori di oggi avranno un caro prezzo domani. Nel campo professionale si respira aria di crisi, a breve arriveranno le soluzioni.

SCORPIONE

Cari Scorpione, l’oroscopo di oggi di Paolo Fox denota una giornata all’insegna del nervosismo per il vostro segno e la colpa è dell’amore. La Luna opposta crea scompensi nella vita di coppia, dovete capire se lasciar correre e dare tempo al tempo oppure lottare per le vostre opinioni. Nel dubbio, a lavoro limitatevi allo stretto necessario.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, l’amore vi ha reso schiavi del desiderio, forse per questo nella vostra testa non regna l’ordine necessario a comprendere la direzione che state prendendo. Siete ancora indecisi tra presente e passato, il trucco è non guardarsi mai indietro. Non rifiutate le nuove possibilità.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, Paolo Fox vede un bel transito di Giove che stimola sicuramente il lato professionale, entro pochi giorni arriveranno buone notizie, cercate di evitare le provocazioni, fatevele scivolare di dosso piuttosto che dar corda a chi vuole vedervi cadere. Organizzate anche una piccola vacanza in vista del weekend.

ACQUARIO

Cari Acquario, quella di oggi per voi sarà una giornata nervosa, l’amore vi mette di pessimo umore, avete incassato troppi brutti colpi e ogni scusa è buona per discutere. Non vi conviene tenere quel broncio, in amore tutto passa. Nel campo professionale arrivano dei contrattempi che potrebbero attecchire sui vostri nervi tesi.

PESCI

Cari Pesci, la Luna è dalla vostra parte, approfittate del suo influsso positivo per organizzare nuovi progetti, le stelle vi aiuteranno anche da marzo. Il lavoro necessita di qualche revisione, avete urgenza di sistemare i punti lasciati in sospeso, fatevi sentire.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 28 FEBBRAIO 2020, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello del Capricorno: il transito positivo di Giove potrebbe spingervi a segnare un bel goal nella porta dell’amore.

