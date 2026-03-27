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Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Venerdì 27 marzo 2026

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AGF
di Marco Nepi
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Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 27 marzo 2026 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, venerdì 27 marzo 2026, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, siete alla ricerca di equilibrio interiore. Nel lavoro potreste sentirvi un po’ indecisi, ma è solo una fase passeggera: presto ritroverete chiarezza. In amore una conversazione aperta può riportare serenità e comprensione. Giornata molto produttiva: lucidità e organizzazione vi permettono di affrontare questioni complesse con efficacia. Nel lavoro potete risolvere problemi rimasti in sospeso. In amore lasciate spazio anche alle emozioni spontanee: non tutto si può pianificare.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 27 marzo 2026), giornata intensa e profonda. La vostra intuizione è alta, riuscite a leggere tra le righe delle situazioni. Nel lavoro la strategia è fondamentale: osservate prima di muovervi. In amore emozioni forti e sincerità: non chiudetevi, condividere vi farà bene.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, sentite il bisogno di libertà e leggerezza. Nel lavoro nuove idee possono nascere anche da un momento di pausa o distrazione. In amore cercate spontaneità e sincerità: questo renderà i rapporti più fluidi e piacevoli.

oroscopo paolo fox oggi
AGF
CAPRICORNO

Cari Capricorno, giornata concreta e riflessiva. Avete tante responsabilità, ma siete in grado di gestirle con precisione. Nel lavoro piccoli progressi vi danno soddisfazione. In amore serve più presenza emotiva: un gesto può fare la differenza. La grinta non manca, ma il cielo vi invita a usare più strategia che impulsività. Nel lavoro potreste scoprire dettagli che cambiano il quadro di una situazione, quindi osservate prima di agire. In amore c’è bisogno di chiarezza: una conversazione sincera, anche breve, può rafforzare un legame.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 27 marzo 2026), la mente è vivace e creativa. Nel lavoro idee innovative vi permettono di distinguervi. In amore attenzione a comunicare chiaramente: le parole contano quanto i gesti.

PESCI

Cari Pesci, giornata delicata ma positiva. Sensibilità e intuizione vi guidano nelle scelte. Nel lavoro un’intuizione può rivelarsi fondamentale. In amore dolcezza e maturità emozionale creano legami più profondi.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX 2026
IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 27 MARZO 2026, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dei Pesci: giornata delicata ma positiva.

LE PREVISIONI DI OGGI PER ARIETE, TORO, GEMELLI, CANCRO, LEONE E VERGINE
L’OROSCOPO DELLA SETTIMANA: 23-29 MARZO
Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
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