Oroscopo Paolo Fox oggi | Venerdì 24 febbraio 2023 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Ogni giorno sono molti gli italiani che vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in tv (in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) che poi vengono riportate online. Ma cosa prevedono le stelle? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox oggi, venerdì 24 febbraio 2023, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, in questa fase del mese serve grande attenzione in amore. Il carattere non vi manca, ma lo tirate fuori solo quando siete arrivati al limite della sopportazione. Se avete abituato qualcuno a un modo di fare sempre accogliente, adesso potreste anche cambiare atteggiamento… Nel corso del weekend che ormai è alle porte potrebbe esserci qualche fastidio in più proprio a livello sentimentale. Da maggio Giove non sarà più contrario.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 24 febbraio 2023), la giornata parte male: Luna contraria. Tutto potrebbe pesare un po’ di più in queste ore. Oggi e domani sarete alle prese con troppe complicazioni. C’è qualche dubbio in più se in famiglia c’è da discutere per questioni economiche o nel lavoro siete chiamati a fare una scelta importante…

SAGITTARIO

Cari Sagittario, avere paura di ciò che non è ancora accaduto non è un atteggiamento molto positivo. A che pro? Cercate di mettere da parte i piccoli problemi e concentratevi su questioni più strutturali e rilevanti. Solidità e concretezza. Non cedete oggi – 24 febbraio – alle stravaganti richieste di un familiare.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, non è il momento migliore per intensificare le vostre richieste e pretese. Le acque sono un po’ mosse e la corrente potrebbe trascinarvi dove non potete gestirvi da soli… Ma tranquilli: l’atmosfera al lavoro migliorerà molto rispetto al recente passato. Tra i compagni tenderanno a dimenticare i problemi passati e tornerà il tono di sana complicità che esisteva in passato.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (venerdì 24 febbraio 2023), è arrivato il momento di esigere ciò che è solo vostro e resistere alle ingiustizie che bene o male avete subito. Se avete bisogno di cambiare casa, cercate un investimento a lungo termine nelle vostre immediate vicinanze. Attenzione però: avete bisogno di recuperare le forze. Relax.

PESCI

Cari Pesci, in questo momento avete bisogno di un po’ di fiducia in voi stessi e perseveranza anche nei momenti difficili. Se state pensando di condividere un appartamento con un amico, valutate attentamente non solo i vantaggi economici ma anche i sacrifici che ciò comporterà.

IL SEGNO FORTUNATO OGGI, 24 FEBBRAIO 2023, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, è quello dell‘Acquario: è arrivato il momento di esigere ciò che è solo vostro e resistere alle ingiustizie.