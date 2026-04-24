Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 24 aprile 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 24 aprile2026:

Ariete

Cari Ariete, Marte vi sostiene con energia costante, ma oggi vi chiede autocontrollo. Nel lavoro potreste trovarvi davanti a una situazione che richiede pazienza e capacità di osservazione. Evitate reazioni impulsive. In amore, una parola detta con calma può evitare tensioni e rafforzare il rapporto.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, Venere protegge il vostro segno e porta stabilità. Nel lavoro state costruendo qualcosa di solido, anche se i risultati non sono ancora completamente visibili. In amore cresce il bisogno di sicurezza, ma anche di emozione: non volete più rapporti spenti o prevedibili.

Gemelli

Cari Gemelli, Mercurio rende la mente vivace ma anche un po’ incerta. Nel lavoro potreste trovarvi davanti a più possibilità: non è il momento di decidere in fretta. In amore, chiarite ciò che provate davvero, evitando ambiguità che possono creare confusione.

Cancro

Cari Cancro, la Luna è protagonista e amplifica la vostra sensibilità. Nel lavoro cercate di non lasciarvi influenzare troppo dagli altri. In amore, invece, giornata significativa: un gesto sincero può rafforzare un legame o riportare serenità dopo un momento di distanza.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 24 aprile 2026), il Sole vi sostiene, ma oggi vi invita alla misura. Nel lavoro potete ottenere risultati senza bisogno di forzare le situazioni. In amore, passione e orgoglio devono trovare un equilibrio: ascoltare sarà fondamentale.

Vergine

Cari Vergine, Saturno vi aiuta a essere concreti e organizzati. Nel lavoro sistemate questioni rimaste in sospeso e fate chiarezza. In amore, però, cercate di non analizzare tutto: lasciate spazio anche all’imprevisto e alle emozioni.

Bilancia

Cari Bilancia, Venere favorisce il desiderio di armonia, ma oggi richiede anche decisione. Nel lavoro non potete più rimandare una scelta. In amore, un confronto sincero può portare a una svolta importante, anche se inizialmente può sembrare difficile.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, Plutone amplifica intuizione e profondità. Nel lavoro riuscite a leggere tra le righe e a capire dinamiche nascoste. In amore, emozioni intense ma più consapevoli: sapete cosa volete e cosa non accettate più.

Sagittario

Cari Sagittario, Giove stimola il desiderio di cambiamento. Nel lavoro nuove idee si affacciano, ma vanno sviluppate con calma. In amore, cercate sincerità e leggerezza: non volete più situazioni complicate o poco chiare.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, Saturno rafforza la vostra determinazione. Nel lavoro piccoli passi portano risultati concreti e duraturi. In amore, però, serve più apertura emotiva: non basta esserci, bisogna anche dimostrarlo.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (venerdì 24 aprile 2026), Urano porta intuizioni improvvise. Nel lavoro una vostra idea può rivelarsi vincente, se ben comunicata. In amore, attenzione alla distanza emotiva: chiarite ciò che provate per evitare fraintendimenti.

Pesci

Cari Pesci, Nettuno amplifica sensibilità e immaginazione. Nel lavoro seguite l’intuito, può guidarvi bene. In amore c’è una dolcezza più matura: meno illusione e più realtà, ma comunque ricca di sentimento.