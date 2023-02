Oroscopo Paolo Fox della settimana 20-26 febbraio 2023

Qual è il mio oroscopo della settimana (dal 20 al 26 febbraio 2023) di Paolo Fox? Molti italiani tra la domenica e il lunedì si fanno questa domanda. Un modo, per chi crede nell’oroscopo, per sbirciare sul proprio futuro imminente su diversi fronti: amore, lavoro, relazioni con amici e parenti e così via. Siete curiosi di conoscere il vostro oroscopo settimanale? Di seguito le previsioni di Paolo Fox per la settimana che va dal 20 al 26 febbraio 2023 trovate online, diffuse da diversi siti.

ARIETE

Cari Ariete, secondo l’astrologo per voi si prospetta una settimana da cinque stelle su cinque. Venere sarà con voi, quindi gli incontri sono favoriti, ma dovrete anche rivalutare una situazione importante. Intriganti le nuove conoscenze, ora volete lasciarvi andare davvero alla passione. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di sfruttare il transito di Giove: i cambiamenti sono dietro l’angolo.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, cinque stelle. In amore avete bisogno di fare chiarezza, non avete più intenzione di perdere tempo con persone che non vi danno attenzione. Siete un po’ nervosi e troppo concentrati sul lavoro, ma dovete fare attenzione perché le storie sono importanti e vanno tutelate. Per quanto riguarda il lavoro, l’energia non vi manca, ma non dovete perdere di vista i vostri obiettivi!

GEMELLI

Cari Gemelli, quattro stelle. Cercate di non pensare alle provocazioni, in amore dovete andare avanti e farvi scivolare le cose addosso. Potrebbero esserci anche dei ritorni di fiamma. Per quanto riguarda il lavoro, la situazione è buona. Puntate sul vostro potenziale.

CANCRO

Cari Cancro, tre stelle. Le storie che nascono ora sono importanti. Cercate di fare attenzione in amore, a volte siete nervosi e sopravvalutate un po’ tutto. Per quanto riguarda il lavoro, dovete accontentarvi, ma a maggio qualcosa cambierà.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana (20-26 febbraio 2023), cinque stelle. Bene le storie d’amore che nascono ora, potete finalmente lasciarvi andare alla passione. Cercate di continuare così: con coraggio e determinazione.

VERGINE

Cari Vergine, secondo l’oroscopo settimanale, tre stelle. In amore c’è qualche problemino, non sapete bene come muovervi e cosa scegliere. Forse vi siete concentrati troppo sul lavoro, quindi è meglio se vi fermate e riflettete bene. Per quanto riguarda il lavoro, siete stanchissimo ed entro giugno dovrete fare delle scelte importanti.

BILANCIA

Cari Bilancia, quattro stelle. Le nuove storie d’amore vivranno un periodo un po’ difficile per via della gelosia. Per quanto riguarda il lavoro, cercate di pensare al futuro con ottimismo, nonostante Giove sia in opposizione.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, quattro stelle.Le storie nate da poco procedono, ma siete poco passionali e molto razionali. Prestate attenzione alle relazioni complicate con i nati sotto il segno del Toro dell’Acquario.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo settimanale, cinque stelle. Bene l’amore, Venere è favorevole e potete lasciarvi andare alle grandi emozioni. Le sorprese sono dietro l’angolo. Per quanto riguarda il lavoro, state vivendo una fase di recupero e qualcosa di bello accadrà entro metà anno.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, tre stelle. Per i sentimenti la fase è un po’ critica, state pensando ad altro e forse avete fatto i conti con una delusione o una separazione. Cercate di essere pazienti con i nati sotto il segno del Cancro o dell’Ariete. Per quanto riguarda il lavoro, le cose non funzionano come vorreste.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox della settimana, quattro stelle.Venere da lunedì sarà dalla vostra parte, quindi lasciatevi andare all’amore e alle grandi emozioni. Per quanto riguarda il lavoro, le occasioni non mancheranno: avete voglia di fare qualcosa di diverso!

PESCI

Cari Pesci, quattro stelle. Venere sta per uscire dal vostro segno, fate attenzione ai rapporti con persone molto diverse da voi, lontane dal vostro pensiero. Capitolo lavoro: le buone occasioni non mancheranno, il cielo promette bene e a marzo Saturno sarà con voi.

