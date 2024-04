Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 29 aprile 2024 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi vengono riportate online da diverse testate. Cosa prevedono le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 29 aprile 2024, per i segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online:

ARIETE

Cari Ariete, godetevi il momento: al via una fase di recupero che durerà un paio di giorni. Attenzione alle polemiche in amore perché potrebbero creare gravi fratture da dover risanare con tanta fatica.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 29 aprile 2024), se avete avuto problemi dovrete cercare di superarli al più presto. Se qualcuno vi deve dare dalle risposte, farà di tutto per evitare di darvele e questo potrebbe innervosirvi parecchio. Calma.

GEMELLI

Cari Gemelli, non tutti i problemi potranno essere risolti nel corso delle prossime ore con un colpo di bacchetta magica ma potrebbero crearsi le condizioni per emozioni positive e soprattutto per incontri piacevoli.

CANCRO

Cari Cancro, siete tra coloro che vivete in modo fisico le tensioni negative: i recenti problemi potranno avervi causato qualche fastidio psicosomatico. Attenti anche alle piccole distrazioni che potreste “subire” nel corso delle prossime ore.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 29 aprile 2024), in questa fase siete meno disponibili al colloquio e alle relazioni sociali e questo potrebbe causarvi delle piccole tensioni. Dovete stare attenti nei rapporti con gli altri.

VERGINE

Cari Vergine, chi ha un’attività in proprio nel corso delle prossime ore potrà far valere le proprie ragioni, ma qualche disturbo fisico potrebbe complicarvi il cammino. In amore qualcuno si dimostrerà meno sicuro.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 29 APRILE 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dell’Ariete: godetevi il momento. Al via una fase di recupero che durerà un paio di giorni.