Oroscopo Paolo Fox domani | Lunedì 13 maggio 2024 | Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI – Molti italiani tutti i giorni vanno alla ricerca delle previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox, considerato una vera e propria autorità nel campo dell’astrologia. Fox propone le sue previsioni in diretta tv (spesso è ospite in trasmissioni Rai come I fatti vostri) o in radio (da anni ha una rubrica su LatteMiele). Previsioni che poi troviamo online. Ma cosa classificare le stelle per la giornata di domani? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di domani, lunedì 13 maggio 2024, per i segni di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci presenti online:

BILANCIA

Cari Bilancia, in questo momento avete la fortissima necessità di chiarire situazioni rimaste in sospeso e questo cielo vi fa rendere conto che tacere non è più così facile. Non siete certi di alcune situazioni e forse avete un rapporto complicato con una persona. Tenete duro.

SCORPIONE

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 13 maggio 2024), vi attendono delle giornate particolarmente sottotono. Dovete superare un problema fisico e stare lontano da persone complicate. Chi è stato male tra lunedì, martedì e mercoledì scorsi ora potrebbe vivere un po’ di tranquillità ed evitare inutili stress. Venere sta per iniziare un transito importante. Il vento sta cambiando.

SAGITTARIO

Cari Sagittario, al via una settimana intrigante e di recupero con interessanti sviluppi anche in amore. Per quanto riguarda il lavoro, avete molti dubbi: c’è chi vuole vendere o acquistare e non sa ancora bene cosa fare. Quando c’è tanta confusione nell’aria la soluzione più immediata è staccarsi da questioni che possono creare disagio.

CAPRICORNO

Cari Capricorno, vi attende una settimana un po’ agitata: chi deve fare una scelta tra due storie d’amore vivrà una situazione di conflitto. Nei prossimi 15 giorni di questo mese di maggio potreste analizzare nel dettaglio anche tutto quello che vi è capitato di recente.

ACQUARIO

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani (lunedì 13 maggio 2024), tutte le scelte che fate in questo periodo non sono facili da gestire, state vivendo qualche situazione di conflitto ma avete una grande energia che riguarda l’amore e le amicizie. Per quanto riguarda il lavoro, avrete grandi dubbi da risolvere nel corso delle prossime ore.

PESCI

Cari Pesci, state cercando di fare solo lo stretto indispensabile perché ci sono delle tensioni in famiglia da risolvere, cercate di non arrivare al lavoro troppo stanchi per avere spiacevoli situazioni. Lavoro? Chi lavora come dipendente può avere qualcosa in più nell’ultima parte del mese. Recupero in vista anche in amore.

IL SEGNO FORTUNATO DI DOMANI, 13 MAGGIO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di domani, è quello dei Pesci: qualche tensione, ma state recuperando in amore e nel lavoro.