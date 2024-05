Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 11 maggio 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 11 maggio 2024:

Ariete

Cari Ariete, il vostro recupero prosegue e vi sentite molto meglio rispetto ai giorni scorsi! Il culmine di questa ripresa arriverà nei mesi successivi.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, con il Sole, Giove e Venere nel segno, oltre alla Luna nell’amico Cancro, sarete più affascinanti, carismatici e seducenti che mai!

Gemelli

Cari Gemelli, chi deve fare un acquisto, soprattutto di tipo immobiliare, sarà favorito dalle stelle per tutto il resto della settimana.

Cancro

Cari Cancro, la Luna è entrata nel vostro spazio zodiacale e ci resterà per tutto il fine settimana! Favoriti gli innamorati e le coppie che funzionano.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 11 maggio 2024), siete stanchi e qualcuno sta perdendo il “polso” della situazione, forse sarebbe meglio fermarsi e fare un punto per capire cosa fare.

Vergine

Cari Vergine, Venere, Sole, Giove e Luna in ottimo aspetto vi introducono a diverse ore molto intriganti dal punto di vista dell’amore, degli affetti e delle amicizie.

Bilancia

Cari Bilancia, inizia per voi un fine settimana un po’ altalenante con la Luna in dissonanza che può riesumare vecchie polemiche, cercate di mantenere la calma anche se è comprensibile essere nervosi per cose che si credevano superate.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, le stelle vi hanno riservato un’occasione d’oro, magari una bella proposta dall’estero o un progetto che vi stimola tanto!

Sagittario

Cari Sagittario, favorito tutto ciò che riguarda il lavoro, i progetti e le nuove iniziative. A trarne beneficio saranno i liberi professionisti. Meglio stringere i tempi e concludere ogni buon affare entro fine mese!

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, occhio a una Luna “pericolosa” che potrebbe scatenare qualche cruccio, fate attenzione alle parole ma soprattutto a un “concorrente” inaspettato.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 11 maggio 2024), chi vuole cambiare lavoro può muoversi in questi giorni, le stelle favoriscono il nuovo e vi invitano a guardarvi attorno.

Pesci

Cari Pesci, il cuore sta pulsando molto in questo periodo e c’è la possibilità addirittura di innamorarsi! Anche i single più convinti potrebbero iniziare a pensare di aprire il loro cuore a qualcuno.