Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 12 maggio 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 12 maggio 2024:

Ariete

Cari Ariete, hai una marcia in più. Puoi gestire al meglio gli impegni e programmare con calma tutte le tue attività. Fino al 24 del mese però cerca di fare attenzione alla tua forma fisica, non è necessario stancarsi troppo.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, c’è qualcosa che non ti fa sentire sereno. Rifletti bene prima di agire, per evitare di commetere errori. Cerca di curare di più l’amore. La tua passionalità è più vivace e gli incontri sono anche fortunati. Ritaglia il giusto spazio da dedicare al partner.

Gemelli

Cari Gemelli, non lasciarti infastidire da piccole preoccupazioni, anche perché questa giornata regala delle belle emozioni. E’ un periodo intrigante per l’amore. Venere in Ariete porta nuovi incontri e sono quindi favorite le relazioni sociali.

Cancro

Cari Cancro, sono favoriti gli incontri in questo giovedì e se una persona ti interessa non pensarci troppo, ma muoviti. Sul lavoro cerca di rispettare le scadenze. Ti converrà mantenere la calma e non perdere la pazienza se noti dei rallentamenti.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 12 maggio 2024), umore altalenante in queste 24 ore e di recente hai dovuto anche arrabbiarti per farti ascoltare, quindi ti mancano un po’ di energie. Nelle prossime ore sarai impegnato anche con contatti nuovi da allacciare, magari anche all’estero.

Vergine

Cari Vergine, gli altri si accorgeranno del fatto che oggi sei davvero affascinante. Sono in arrivo buone intuizioni, se sei single inizia a guardarti un po’ intorno. Giove e Venere nel segno dell’Ariete influenzeranno la tua vita pratica. Fortuna e soldi in arrivo.

Bilancia

Cari Bilancia, in genere non ti alteri, ma quando è troppo è troppo e potrebbe sfuggirti anche qualche parola fuori posto. Cerca però di non alimentare polemiche. Sarà necessaria particolare cautela, specie se non vorrai provocare qualche attrito con i colleghi di lavoro.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, incomprensioni potrebbero condizionare il rapporto di coppia, quindi se c’è un problema è sempre una cosa utile affrontarlo. Potrebbe arrivare qualche nuova sfida, da affrontare sempre con intelligenza e buonsenso.

Sagittario

Cari Sagittario, giornata positiva, sei molto apprezzato dagli altri e questo ti gratifica. Tutto sta per cambiare nella tua vita, a partire dai sentimenti. I malintesi e i dissapori che hanno reso il rapporto di coppia più difficile adesso potranno essere superati.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, c’è qualche malumore in questa fase, anche se tendi a nascondere questo problema. Cerca di rilassarti, potrebbe essere utile per capire meglio la situazione. Sarà una giornata che ti impegnerà dal punto di vista pratico.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 12 maggio 2024), l’energia non ti manca e sono favoriti i contatti e le nuove collaborazioni. Questo è un momento importante per portare avanti nuovi legami. Potresti anche raggiungere i primi risultati nella tua vita professionale.

Pesci

Cari Pesci, qualche preoccupazione familiare ti impedisce di essere completamente sereno, ma presto arriveranno delle buone soluzioni. Cerca di non assecondare la tua emotività e la tendenza a vedere tutto sempre un po’ grigio. Bisogna anche pensare positivo.