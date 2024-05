Oroscopo Paolo Fox oggi | Sabato 11 maggio 2024 | Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine

OROSCOPO PAOLO FOX OGGI – Nuovo appuntamento con l’oroscopo di Paolo Fox di oggi: come ogni giorno, tanti italiani sono alla ricerca delle previsioni complete per il proprio segno zodiacale. Un gesto, tra scaramanzia e superstizione, per iniziare la giornata nel migliore dei modi. Del resto Fox è considerato uno dei più bravi nel realizzare l’oroscopo, che espone in tv (in programmi Rai come I fatti vostri) o in radio (su LatteMiele) e che poi vengono riportati online. Ma cosa prevede Fox per la giornata di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo di Paolo Fox di oggi, sabato 11 maggio 2024, per i segni dell’Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine presenti online.

ARIETE

Cari Ariete, la vostra è stata una settimana tranquilla, specie rispetto a quelle passate. Ora c’è voglia di programmare qualcosa di importante, entro l’estate i più innamorati faranno una scelta decisiva. Capitolo lavoro: è tempo di bilanci ma anche di azioni concrete. Tuttavia non è il caso di spendere soldi in maniera eccessiva.

TORO

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 11 maggio 2024), lasciate che le emozioni fluiscano liberamente nel corso delle prossime ore. Questa settimana ha portato dei miglioramenti con Venere nel segno. Bene così. Lavoro? Entro metà giugno dovrete capire se portare avanti un progetto oppure no. Coraggio!

GEMELLI

Cari Gemelli, nel corso delle prossime ore di questo mese di maggio 2024 potreste trovarvi a dover impegnare più energie del previsto in amore, ma maggio promette bene soprattutto alla fine. Per quanto riguarda il lavoro, le attività in genere sono favorite, è il periodo giusto per mettere in chiaro le condizioni di una eventuale cambiamento. Possibili idee geniali nel corso del weekend.

CANCRO

Cari Cancro, la situazione nel corso delle prossime ore sarà attiva e più stimolante in questi giorni: cercate di cambiare ciò che non va nella vostra vita. Capitolo lavoro: avete vantaggi in più, questo è un periodo ottimo per cercare di prepararsi ai programmi da valutare in vista della seconda parte dell’anno.

LEONE

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi (sabato 11 maggio 2024), Venere contraria parla di dubbi in amore. Grossi dubbi. Giorni un po’ conflittuali che bisogna tenere sotto controllo per evitare danni peggiori. Per quanto riguarda il lavoro, non dovete trascinare tensioni nate altrove.

VERGINE

Cari Vergine, tutti i nuovi amori potrebbero risentire di una grande spinta in positivo perché Venere e il sole, pianeti che rappresentano la sensualità e il fascino, sono a vostro favore! Per quanto riguarda il lavoro, potrete ricevere delle informazioni molto utili che, se giocate a vostro favore, potranno essere foriere di opportunità.

IL SEGNO FORTUNATO DI OGGI, 11 MAGGIO 2024, SECONDO PAOLO FOX

Il segno più fortunato tra voi secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi è quello della Vergine: grande spinta in positivo in amore grazie a Venere e sole, pianeti che rappresentano la sensualità e il fascino.