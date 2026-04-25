Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 25 aprile 2026? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, sabato 25 aprile2026:

Ariete

Cari Ariete, siete più riflessivi. Nel lavoro osservate prima di agire. In amore, calma e ascolto migliorano il rapporto.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, giornata stabile ma evolutiva. Nel lavoro piccoli passi consolidano il futuro. In amore cercate più intensità.

Gemelli

Cari Gemelli, Mercurio vi rende brillanti. Nel lavoro trovate soluzioni rapide. In amore serve più coerenza.

Cancro

Cari Cancro, la Luna vi guida con sensibilità. Nel lavoro mantenete equilibrio. In amore è tempo di apertura.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 25 aprile 2026), energia in crescita. Nel lavoro vi fate notare. In amore attenzione all’orgoglio.

Vergine

Cari Vergine, giornata concreta. Nel lavoro risolvete dettagli importanti. In amore lasciate più spazio ai sentimenti.

Bilancia

Cari Bilancia, Venere porta equilibrio. Nel lavoro gestite situazioni delicate. In amore chiarimenti positivi.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, intuito forte. Nel lavoro vantaggio strategico. In amore emozioni profonde.

Sagittario

Cari Sagittario, desiderio di cambiamento. Nel lavoro nuove prospettive. In amore sincerità.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, concretezza e stabilità. Nel lavoro risultati solidi. In amore più apertura.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (sabato 25 aprile 2026), creatività e intuizione. Nel lavoro idee originali. In amore più presenza.

Pesci

Cari Pesci, sensibilità e intuito. Nel lavoro seguite le sensazioni. In amore dolcezza e profondità.